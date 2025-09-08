Lelőtték az új-zélandi vadonban bujkáló férfit, aki három gyermekével tűnt el négy éve

Életét vesztette a rendőrökkel való tűzharcban a három gyermekével csaknem négy éve a hatóságok elől az új-zélandi vadonban bujkáló Tom Phillips – közölték a helyi hatóságok.

Phillips – akit hosszú idő után nemrég, augusztus végén kaptak lencsevégre ismét a hatóságok – hétfőn kora hajnalban tört be Waikato régióban egy mezőgazdasági boltba egyik gyermekével együtt.

A helyszínre riasztott rendőrök tüskés útakadállyal vágták el menekülése útját.

Phillips a motorjával hajtott rá a tüskékre, majd több lövést adott le egy rendőrre, aki súlyosan megsebesült.

Egy másik rendőr azonban lelőtte Phillipset – közölte Jill Rogers, Új-Zéland rendőrfőnök-helyettese. Hozzátette, hogy Phillips egyik gyermekét, aki apjával volt, őrizetbe vették, a sebesült rendőrt pedig kórházban ápolják, több műtéten kell átesnie, de állapota nem életveszélyes.

A hatóságok 13 órával később a magára hagyott másik két gyereket is megtalálták egy távoli, nehezen megközelíthető erdei táborhelyen, miután őrizetbe vett testvérük segített leszűkíteni az utánuk folyó kutatás területét.

Tom Phillips 2021 decemberében tűnt el a három gyerekkel, akik mostanra már 9, 10 és 11 évesek lehetnek.

A férfinek a rendőrség közlése szerint nem volt törvényes felügyeleti joga a gyermekek felett. Csaknem négy éve folyt utánuk a kutatás, de feltűnésükről csak nagyon ritkán értesültek a hatóságok a térfigyelő kamerák felvételeiről, és eddig nem tudtak a nyomukra akadni. Phillipset 2023 májusa óta fegyveres bankrablás miatt is körözték.

A hétfőn kirabolt mezőgazdasági bolt Aucklandtől délre, egy kis faluban található, azon a környéken, ahol Phillipsék korábban éltek. A rendőrség úgy vélte, hogy a szökevények azért tudtak olyan sokáig bujkálni, mert néhány velük rokonszenvező helybeli segítette őket.

A hatóságok tavaly júniusban 80 ezer új-zélandi dollár (16 millió forint) jutalmat ajánlottak fel a nyomravezetőknek, de hiába.

Phillips először 2021 szeptemberében tűnt el a gyermekeivel, de akkor három hét után visszatért velük a vadonból, ahol állítása szerint táboroztak. A rendőrség az utánuk indult kutatás költségei miatt emelt vádat ellene, és 2022 januárjában kellett volna a bíróság előtt megjelennie, de néhány héttel korábban megint eltűnt a gyerekekkel. A férfi azt mondta a családjának, hogy ismét kirándulni viszi a gyerekeket, és mivel tapasztalt túrázó hírében állt, nem kezdték el azonnal keresni. Utoljára augusztusban tűnt fel egy biztonsági kamera felvételén, amikor egyik gyermekével együtt éjszaka kirabolt egy élelmiszerboltot.

A gyermekek édesanyja hétfőn az új-zélandi rádióban elmondta, hogy „mély megkönnyebbüléssel tölti el”, hogy gyermekei megpróbáltatásai véget értek.

Kiemelt kép forrása: YouTube/The Guardian