Kétszer is elmászott egy 48 kilométerre lévő sörfőzdébe egy kismacska Angliában, a gazdája teljesen ledöbbent

Különös utat jár be a Mogyoró (Peanut) névre keresztelt, egyéves mentett cica, már kétszer is több mint 50 kilométert tett meg, hogy eljusson egy nottinghami sörfőzdéhez. A macska először júliusban tűnt fel, majd ezt követően még egyszer augusztusban, és mindkétszer a Castle Rock Brewery nevű sörfőzdében bukkant fel. Gazdája először teljesen megdöbbent, amikor három hét után előkerült a kismacska. „Azt hittük, biztos elütötte egy autó” – nyilatkozta a hölgy a BBC-nek, hozzátéve:

„Korábban még soha nem tűnt el, egyébként sem megy messzire otthonról, szóval el sem akartuk hinni, hogy hova keveredett.”

A sörfőzde vezetője elmondta: „Nagyon aranyos kis macska, apró termetű, de hangos – el is neveztük „Screechnek” (magyarul: „Nyafi” – a szerk.), az egyik sörünk után, mert mindig előbb hallod meg, mint hogy meglátnád.” A sörfőzde egy képgalériát is megosztott a kis vendégről Facebook-oldalán.

A cica második útját már három nap alatt teljesítette – hogy pontosan hogyan, az továbbra is rejtély. A gazdája szerint: „Úgy tűnik, mostanra már tökéletesen tudja, merre kell menni.”

A kiemelt kép illusztráció.