Katasztrófahelyzetet szimuláltak a britek, több tízmillió mobiltelefon kezdett el szirénázni

A mobiltelefon-használók a szirénázás, rezgés mellett egy üzenetet is kaptak,
amelyben egyértelművé tették számukra, hogy a riasztás csak gyakorlat.
A járművezetőket arra kérték, hogy ne hagyják, hogy elvonja a figyelmüket a vezetésről. A közösségi médiára feltöltött videókon többek közt látható, hogy a sziréna hangja hallható volt a londoni British Libraryben is, amely általában csendes hely – írta a BBC.
A brit közmédiában a riasztást élő adásban közvetítették, miközben a műsorvezetők ellenőrizték, hogy telefonjaikra megérkezett-e az üzenet. Emellett a sporteseményeket és más rendezvényeket is a riasztáshoz kellett igazítani: Brightonban például a női rögbi-világbajnokság Írország és Új-Zéland között zajló mérkőzést félbeszakították egy időre.
A jelek szerint az üzenet eljutott a londoni metróalagutakba is: egy pár azt mondta, hogy a Liverpool Street állomás felé tartó metrószerelvényen kapták meg a riasztást. Ugyanakkor néhányan a jelek szerint problémákat tapasztaltak a teszt során – a BBC tudományos riportere, Esme Stallard és más felhasználók is kaptak egy másik, furcsa üzenetet a riasztással együtt. A kormány szóvivője ezzel együtt azt mondta, hogy a riasztási üzenet „helyesen került sugárzásra, és a mobilszolgáltatók megerősítették, hogy a teszt a várakozásoknak megfelelően zajlott”.
A rendszert először 2023-ban tesztelték a britek országos szinten, nagyrészt sikeresen – bár voltak olyan jelentések, hogy bizonyos telefonokra nem érkezett meg vagy túl későn érkezett meg a riasztás.
A brit kormány ötször használta a rendszert valódi (de nem országos méretű, hanem annál kisebb) riasztások kiadására, többek között januárban, az Eowyn vihar idején, hogy figyelmeztesse a skóciai és észak-írországi lakosságot a súlyos időjárási körülményekre. Tavaly decemberben, a Darragh vihar idején pedig körülbelül 3,5 millió ember kapott riasztást Walesben és Délnyugat-Angliában.
Az üzenetek viszonylag kis területekre is célozhatók szükség esetén: tavaly februárban egy 500 kilogrammos, a második világháborúból megmaradt, fel nem robbant bombát találtak egy plymouthi hátsó kertben, ami miatt körülbelül 50 ezer telefonra küldtek ki riasztást. 2024 májusában, a Cumbriában történt árvíz idején pedig körülbelül 15 ezer, az idén januárban Leicestershire-ben történt árvíz idején pedig nagyjából 10 ezer ember kapott riasztást.
A rendszert az Egyesült Királyságot leginkább érintő vészhelyzetek esetén való használatra tervezték, és a figyelmeztetéseket televízión, rádión és helyileg, házról házra járva is ismertetnék egy valódi katasztrófa esetén.
