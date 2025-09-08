Katasztrófahelyzetet szimuláltak a britek, több tízmillió mobiltelefon kezdett el szirénázni

Az országos vészjelző rendszer tesztelése során szirénahangok hallatszottak az ország egész területén a mobiltelefonokból vasárnap délután 15 óra körül az Egyesült Királyságban. A mobiltelefonok körülbelül 10 másodpercig rezegtek és szóltak a rendszer második tesztjén. Keir Starmer brit miniszterelnök szerint több tízmillió telefon szólalt meg sikeresen a teszt során, amely fontos lépés az emberek biztonságának garantálása érdekében a nemzeti vészhelyzetek alatt.

A mobiltelefon-használók a szirénázás, rezgés mellett egy üzenetet is kaptak,

amelyben egyértelművé tették számukra, hogy a riasztás csak gyakorlat.

Thank you for taking part in today’s Emergency Alert test, which saw tens of millions of phones successfully receive the message across the country. The test took just seconds, but will help the government keep the country safe 24 hours a day, 365 days a year. pic.twitter.com/yTu5tnivLz — Darren Jones MP (@darrenpjones) September 7, 2025

A járművezetőket arra kérték, hogy ne hagyják, hogy elvonja a figyelmüket a vezetésről. A közösségi médiára feltöltött videókon többek közt látható, hogy a sziréna hangja hallható volt a londoni British Libraryben is, amely általában csendes hely – írta a BBC.

when the alert went off @ british library https://t.co/URxWJNJ48R pic.twitter.com/LosczezUB1 — old hot radio (@rxtnxlxrxs) September 8, 2025

A brit közmédiában a riasztást élő adásban közvetítették, miközben a műsorvezetők ellenőrizték, hogy telefonjaikra megérkezett-e az üzenet. Emellett a sporteseményeket és más rendezvényeket is a riasztáshoz kellett igazítani: Brightonban például a női rögbi-világbajnokság Írország és Új-Zéland között zajló mérkőzést félbeszakították egy időre.

A jelek szerint az üzenet eljutott a londoni metróalagutakba is: egy pár azt mondta, hogy a Liverpool Street állomás felé tartó metrószerelvényen kapták meg a riasztást. Ugyanakkor néhányan a jelek szerint problémákat tapasztaltak a teszt során – a BBC tudományos riportere, Esme Stallard és más felhasználók is kaptak egy másik, furcsa üzenetet a riasztással együtt. A kormány szóvivője ezzel együtt azt mondta, hogy a riasztási üzenet „helyesen került sugárzásra, és a mobilszolgáltatók megerősítették, hogy a teszt a várakozásoknak megfelelően zajlott”.

A rendszert először 2023-ban tesztelték a britek országos szinten, nagyrészt sikeresen – bár voltak olyan jelentések, hogy bizonyos telefonokra nem érkezett meg vagy túl későn érkezett meg a riasztás.

A brit kormány ötször használta a rendszert valódi (de nem országos méretű, hanem annál kisebb) riasztások kiadására, többek között januárban, az Eowyn vihar idején, hogy figyelmeztesse a skóciai és észak-írországi lakosságot a súlyos időjárási körülményekre. Tavaly decemberben, a Darragh vihar idején pedig körülbelül 3,5 millió ember kapott riasztást Walesben és Délnyugat-Angliában.

Az üzenetek viszonylag kis területekre is célozhatók szükség esetén: tavaly februárban egy 500 kilogrammos, a második világháborúból megmaradt, fel nem robbant bombát találtak egy plymouthi hátsó kertben, ami miatt körülbelül 50 ezer telefonra küldtek ki riasztást. 2024 májusában, a Cumbriában történt árvíz idején pedig körülbelül 15 ezer, az idén januárban Leicestershire-ben történt árvíz idején pedig nagyjából 10 ezer ember kapott riasztást.

A rendszert az Egyesült Királyságot leginkább érintő vészhelyzetek esetén való használatra tervezték, és a figyelmeztetéseket televízión, rádión és helyileg, házról házra járva is ismertetnék egy valódi katasztrófa esetén.

Kiemelt kép: Az egyik figyelmeztető üzenet (Forrás: X.com)