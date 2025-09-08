Kamionnal ütközött egy busz a magyar határnál, egy ember meghalt

Halálos közlekedési baleset történt hétfő reggel a Szlovákiában, Somodi közelében, ahol egy autóbusz és egy teherautó ütközött össze. A tragédiában a busz sofőrje meghalt, valamint harmincnégyen megsérültek.

A tragédiának egy halálos áldozata és harmincnégy sérültje van.

A helyi sajtó, köztük egy kassai lap értesülései szerint a balesetben életét vesztő személy a busz sofőrje volt.

A szlovák mentőszolgálat adatai alapján a sérültekhez hét mentőautó és egy mentőhelikopter érkezett a baleset helyszínére. „A tűzoltók feszítővágóval szabadították ki a beszorult személyeket, majd az állapotuk szerint osztályozták a sérülteket, és elsősegélyben részesítették őket. A könnyű sérülteket a tűzoltók autóbuszával vitték a kórházba” – közölte a lap.

