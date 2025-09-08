Műsorújság
Friss felmérés: Orbán Viktor a legnépszerűbb külföldi politikus Szerbiában

Szerző: hirado.hu
2025.09.08. 21:04

| Szerző: hirado.hu
Orbán Viktor a legnépszerűbb külföldi politikus Szerbiában, miközben a lakosság többsége Oroszországot tartja fő szövetségesének, és pesszimista az EU-csatlakozás esélyeit illetően – derül ki egy friss kutatásból, amelyet a Danas.rs szemlézett.

Egy friss közvélemény-kutatás szerint a szerb állampolgárok körében a legnépszerűbb külföldi politikus Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke. Az őt követő két politikus Vlagyimir Putyin orosz és Hszi Csin-ping kínai elnök – derül ki a Nemzetközi Politikai és Gazdasági Intézet (IMPP) és a Társadalomtudományi Intézet (IDN) közös felméréséből.

A kutatás szerint a szerbek döntő többsége Oroszországot tartja a legfőbb védelmezőnek: „Amikor arra kérdeztünk rá, melyik hatalom járul hozzá leginkább Szerbia nemzeti érdekeinek védelméhez, a válaszadók döntő többsége – 47,4 százalék – Oroszországot jelölte meg” – ismertette Aleksandar Mitić, a kutatás egyik vezetője. Az EU és Kína jóval kisebb támogatottságot kapott.

A felmérésből az is kiderül, hogy a többség (59,2%) nem hisz Szerbia EU-csatlakozásában, miközben a kínai infrastrukturális beruházásokat gazdaságilag hasznosnak, de környezetileg aggályosnak tartják.

Kiemelt kép: Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán)

