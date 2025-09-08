Financial Times: Szankciókat vethet ki az EU Kínára az orosz olaj és földgáz miatt

A portál szerint a lehetséges intézkedések mögött az Egyesült Államok fokozódó nyomása áll, amely Moszkva bevételeinek visszaszorítására törekszik az ukrajnai háború finanszírozásának megakadályozása érdekében.

A szankciók kérdésében Donald Trump amerikai elnök is aktívan részt vesz. „Nem vagyok elégedett Oroszországgal,” jelentette ki vasárnap, hozzátéve: „Bizonyos európai vezetők hétfőn vagy kedden jönnek hozzánk (…) és szerintem sikerül majd megállapodnunk.”

A lehetséges másodlagos szankciók – amelyek harmadik országokat büntetnének az orosz energia kereskedelméért – még korai fázisban vannak, és csak az Egyesült Államok támogatásával valósulhatnak meg. A tervezett intézkedések azonban megosztják az EU-tagállamokat, különösen Magyarországot és Szlovákiát, amelyek továbbra is nagymértékben függenek az orosz energiától.

Dan Jorgensen, az EU energiaügyi biztosa megerősítette: „Nagyon, nagyon világos a cél. Azt akarjuk, hogy a behozatal a lehető leghamarabb leálljon… ez nem ideiglenes szankció, hanem tartós intézkedés.”

Kiemelt kép: Vlagyimir Putyin orosz (b) és Hszi Csin-ping (j2) kínai elnök (Fotó: MTI/EPA/ Szputnyik/Kreml pool/Alekszandr Kazakov)