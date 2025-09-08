Életfogytiglant kapott az ausztrál galócás gyilkos

Életfogytiglani börtönbüntetésre ítélte hétfőn Melbourne-ben az ausztráliai Victoria állam legfelsőbb bírósága Erin Pattersont, aki három rokonát ölte meg gyilkos galócával.

Az 50 éves Pattersont júliusban mondta ki bűnösnek a bíróság férjének szülei, Don és Gail Patterson, valamint Gail testvére, Heather Wilkinson meggyilkolásában. A nő 2023 júliusában gyilkos galócát tett a rokonainak készített ételbe, akiket azzal az ürüggyel hívott meg, hogy rákbetegséget diagnosztizáltak nála, és a tanácsukat akarja kérni, hogyan ezt mondja el a gyerekeinek.

Tőle különvált, elhidegült férjét, Simon Pattersont is meghívta az ebédre, de ő nem ment el. Erin Pattersont gyilkossági kísérletért is elítélték, mert az ételből Heather Wilkinson férje, Ian Wilkisnson is evett, ám az ő életét több hetes kórházi kezeléssel sikerült megmenteni.

Patterson ügyvédei kérvényezték, hogy védencük 30 év letöltése után feltételesen szabadlábra kerülhessen, az ügyészség szerint viszont három élet kioltása és egy embernek okozott maradandó egészségkárosodás miatt nem érdemli meg ezt a lehetőséget.

A hétfői ítéletet kihirdető bíró, Christopher Beale indoklásában kiemelte, hogy Ian Wilkinson tanúvallomása szerint a vendégeknek Patterson szürke tányéron szolgálta fel a mérgezett Wellington bélszínt, míg magának egy narancsos, barnás színűn, nehogy véletlenül egyen a mérgező ételből.

Patterson az alig egy órás ítélethirdetésen nem mutatott érzelmeket, csukott szemmel vagy maga elé meredve hallgatott. Ügyének tárgyalásán kitartott amellett, hogy véletlenül tett mérgező gombát az ételbe. Patterson ellen 2023 novemberében emeltek vádat, azóta őrizetben volt.

Patterson védői 28 napon belül fellebbezhetnek az ítélet ellen. Az ügyet hatalmas érdeklődés övezte Ausztráliában és világszerte, ezért a victoriai legfelsőbb bíróság először engedélyezte, hogy a büntetés kiszabását élőben közvetítsék a televízióban.

Kiemelt kép: a júliusban bűnösnek talált és gyilkosságért elítélt ausztrál Erin Pattersont kísérték a vádemelési tárgyalására a melbourne-i Legfelsőbb Bíróságára 2025. augusztus 25-én (Fotó: MTI/EPA/NCA/AAP pool/Jason Edwards)