Brutális késelés Magdeburgban – újabb migráns hátterű ember gyilkolt Németországban

A magdeburgi brutális támadás drámai körülmények között zajlott: az áldozat először egy irodaépület bejáratához próbált menekülni, ám az elkövető követte, majd többször megszúrta. A nő a helyszínen belehalt sérüléseibe – számolt be róla a Junge Freiheit.
A rendőrség közlése szerint a feltételezett tettes szíriai származású, aki a támadás után saját magát is megvágta, így súlyos sérüléseket szenvedett.
Jelenleg a magdeburgi klinikán ápolják. Ellene emberölés gyanújával indult eljárás. Egyelőre nem ismert, milyen kapcsolat fűzte a férfit az áldozathoz, illetve mi lehetett a támadás indítéka.
Az ügy különösen megrázó, hiszen a gyilkosság közvetlenül a városi rendőrkapitányság közelében történt. A helyszínt kutyás rendőrök és rendőrségi helikopter is biztosította.
A magdeburgi késelés nem példa nélküli: Németországban az utóbbi években több, migrációs hátterű elkövető által végrehajtott támadás történt, amelyek komoly közfelháborodást váltottak ki.
Idén januárban például két ember – egy 41 éves férfi és egy 2 éves gyermek – életét vesztette a bajorországi Aschaffenburg városának egyik parkjában egy 28 éves afgán állampolgárságú férfi által elkövetett késelésben.
Emellett szintén Magdeburgban, 2024. december 20-án egy férfi gépkocsijával a karácsonyi vásárba hajtott, amivel öt embert megölt – köztük egy kilencéves gyermeket –, és több mint kétszázat megsebesített. Az elkövető egy ötvenéves szaúd-arábiai orvos volt, aki 2006 óta élt Németországban, és menekültként kapott letelepedési engedélyt. Az ügyészség végül nem terrortámadásként, hanem személyes frusztrációból elkövetett cselekményként értékelte a tragédiát.
