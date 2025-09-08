Brutális késelés Magdeburgban – újabb migráns hátterű ember gyilkolt Németországban

Egy szíriai férfi halálra késelt egy 59 éves nőt Magdeburg egyik forgalmas sétálóutcáján. Az eset újabb példája a Németországban az elmúlt években történt migráns hátterű támadásoknak.

A magdeburgi brutális támadás drámai körülmények között zajlott: az áldozat először egy irodaépület bejáratához próbált menekülni, ám az elkövető követte, majd többször megszúrta. A nő a helyszínen belehalt sérüléseibe – számolt be róla a Junge Freiheit.

A rendőrség közlése szerint a feltételezett tettes szíriai származású, aki a támadás után saját magát is megvágta, így súlyos sérüléseket szenvedett.

Jelenleg a magdeburgi klinikán ápolják. Ellene emberölés gyanújával indult eljárás. Egyelőre nem ismert, milyen kapcsolat fűzte a férfit az áldozathoz, illetve mi lehetett a támadás indítéka.

Az ügy különösen megrázó, hiszen a gyilkosság közvetlenül a városi rendőrkapitányság közelében történt. A helyszínt kutyás rendőrök és rendőrségi helikopter is biztosította.

Dramatische Szenen auf Magdeburgs Flaniermeile. Ein Syrer rennt einer Frau hinterher, die sich zunächst in einen Hauseingang flüchtet. Er dringt ein und tötet sie mit mehreren Messerstichen.https://t.co/f2CMfiWXDl — JUNGE FREIHEIT (@Junge_Freiheit) September 8, 2025

A magdeburgi késelés nem példa nélküli: Németországban az utóbbi években több, migrációs hátterű elkövető által végrehajtott támadás történt, amelyek komoly közfelháborodást váltottak ki.

Idén januárban például két ember – egy 41 éves férfi és egy 2 éves gyermek – életét vesztette a bajorországi Aschaffenburg városának egyik parkjában egy 28 éves afgán állampolgárságú férfi által elkövetett késelésben.

Emellett szintén Magdeburgban, 2024. december 20-án egy férfi gépkocsijával a karácsonyi vásárba hajtott, amivel öt embert megölt – köztük egy kilencéves gyermeket –, és több mint kétszázat megsebesített. Az elkövető egy ötvenéves szaúd-arábiai orvos volt, aki 2006 óta élt Németországban, és menekültként kapott letelepedési engedélyt. Az ügyészség végül nem terrortámadásként, hanem személyes frusztrációból elkövetett cselekményként értékelte a tragédiát.

A kiemelt kép illusztráció.