A világ legnagyobb drónshow-ját tartották meg Kínában, megdöntve ezzel a világrekordot – VIDEÓ

Szerző: hirado.hu
2025.09.08. 19:34

Megdöntötték a Guinness-rekordot, amikor több mint 11 ezer drónt küldtek fel a magasba a kínai Csungkingban – írja a Drone XL.

A látványos drónshow-t még június 17-én tartották a kínai Csungking városa felett – megdöntve ezzel a Guinness-rekordot – amikor egy

11 787 darabból álló drónflottát lőttek fel az égre a légi parádén.

Az égboltot teljesen betöltő előadást több mint százezer ember követte élőben. A látványtechnikai bravúrt a fejlett DAMODA V4 drónok tették lehetővé, amelyek milliméteres pontosságú repülésre képesek, automatikusan töltenek, és extrém körülmények között is működnek.

A show hét részben mutatta be Csungking történelmét és kultúráját:

3D-s alakzatok, verseket ábrázoló formák, virágzó kaméliák és egy virtuális hot pot jelent meg a levegőben.

A produkció nemcsak művészi, hanem technológiai áttörés is, amely új távlatokat nyit a drónrajok alkalmazásában – akár logisztikai, várostervezési vagy vészhelyzeti területeken is.

A rekorddöntéssel Csungking megelőzte a korábbi csúcstartókat, mint Sencsen és Ho Si Minh-város, és új mércét állított a drónos látványshow-k világában.

Kiemelt kép: A látványos drónshow pillanatai a kínai Csungking felett, 2025. június 17-én (Fotó: YouTube)

