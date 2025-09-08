A világ legnagyobb drónshow-ját tartották meg Kínában, megdöntve ezzel a világrekordot – VIDEÓ

A látványos drónshow-t még június 17-én tartották a kínai Csungking városa felett – megdöntve ezzel a Guinness-rekordot – amikor egy
11 787 darabból álló drónflottát lőttek fel az égre a légi parádén.
Az égboltot teljesen betöltő előadást több mint százezer ember követte élőben. A látványtechnikai bravúrt a fejlett DAMODA V4 drónok tették lehetővé, amelyek milliméteres pontosságú repülésre képesek, automatikusan töltenek, és extrém körülmények között is működnek.
A show hét részben mutatta be Csungking történelmét és kultúráját:
3D-s alakzatok, verseket ábrázoló formák, virágzó kaméliák és egy virtuális hot pot jelent meg a levegőben.
A produkció nemcsak művészi, hanem technológiai áttörés is, amely új távlatokat nyit a drónrajok alkalmazásában – akár logisztikai, várostervezési vagy vészhelyzeti területeken is.
A rekorddöntéssel Csungking megelőzte a korábbi csúcstartókat, mint Sencsen és Ho Si Minh-város, és új mércét állított a drónos látványshow-k világában.
Kiemelt kép: A látványos drónshow pillanatai a kínai Csungking felett, 2025. június 17-én (Fotó: YouTube)