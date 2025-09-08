A világ legnagyobb drónshow-ját tartották meg Kínában, megdöntve ezzel a világrekordot – VIDEÓ

Megdöntötték a Guinness-rekordot, amikor több mint 11 ezer drónt küldtek fel a magasba a kínai Csungkingban – írja a Drone XL.

A látványos drónshow-t még június 17-én tartották a kínai Csungking városa felett – megdöntve ezzel a Guinness-rekordot – amikor egy

11 787 darabból álló drónflottát lőttek fel az égre a légi parádén.

Az égboltot teljesen betöltő előadást több mint százezer ember követte élőben. A látványtechnikai bravúrt a fejlett DAMODA V4 drónok tették lehetővé, amelyek milliméteres pontosságú repülésre képesek, automatikusan töltenek, és extrém körülmények között is működnek.

A show hét részben mutatta be Csungking történelmét és kultúráját:

3D-s alakzatok, verseket ábrázoló formák, virágzó kaméliák és egy virtuális hot pot jelent meg a levegőben.

A produkció nemcsak művészi, hanem technológiai áttörés is, amely új távlatokat nyit a drónrajok alkalmazásában – akár logisztikai, várostervezési vagy vészhelyzeti területeken is.

🇨🇳 CHINA BROKE THE SKY WITH 11,787 DRONES Chongqing, China just pulled off the wildest drone light show the world has ever seen. A jaw-dropping 11,787 drones lit up the night sky, setting a new Guinness World Record. The drones moved together to create glowing shapes like a… pic.twitter.com/pYG3u6eXC6 — Mario Nawfal (@MarioNawfal) September 6, 2025

A rekorddöntéssel Csungking megelőzte a korábbi csúcstartókat, mint Sencsen és Ho Si Minh-város, és új mércét állított a drónos látványshow-k világában.

Kiemelt kép: A látványos drónshow pillanatai a kínai Csungking felett, 2025. június 17-én (Fotó: YouTube)