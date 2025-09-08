„A felelősség elkerülhetetlen” – brutális üzenetet küldtek az ukránok Moszkvának

Az Ukrán Katonai Hírszerző Ügynökség (HUR) látványos akcióval ünnepelte megalakulásának 33. évfordulóját: szeptember 7-én „üdvözlőlapokat” helyeztek el Moszkva több pontján, nyíltan vállalva az akciót. A plakátokon a HUR hivatalos logója mellett az üzenet is megjelent:

„A felelősség elkerülhetetlen.”

A The Kyiv Independent beszámolója szerint a posztereket közterületeken, parkokban, tömegközlekedési megállókban, oszlopokon és falakon helyezték ki. Az ukrán hírszerzés egyik névtelen forrása úgy fogalmazott:

„Az úgynevezett Oroszország fővárosának lakói hamarosan különleges üdvözletre számíthatnak az ukrán katonai hírszerzéstől.”

Az akciót azután hajtották végre, hogy Oroszország egy rekordszámú dróntámadást indított Ukrajna ellen, több civil halálát okozva. Az ukrán titkosszolgálat az elmúlt hónapokban több oroszországi műveletért is vállalta a felelősséget, köztük egy támadásért a Voronyezsi területen és egy robbanásért a Rjazany–Moszkva kőolajvezetéken.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/EPA/Az ukrán hadsereg 93. különálló gépesített dandárja)