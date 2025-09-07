Ukrajna megtámadta a Barátság kőolajvezetéket Oroszországban

Ukrajna megtámadta a Barátság kőolajvezetéket Oroszország Brjanszk megyében - jelentette be vasárnap Robert Brovdi, az ukrán drónerők parancsnoka.

Brovdi a Telegram üzenetküldő csatornán közölte, hogy az olajvezeték „átfogó tűzkárokat” szenvedett.

A tranzitvezeték orosz olajat szállít Magyarországra és Szlovákiába.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök pénteken kijelentette, hogy Ukrajna továbbra is válaszcsapásokkal fog reagálni az ukrán energiaipari létesítmények elleni támadásokra,

annak ellenére, hogy Szlovákia és Magyarország – amelyek ennek következtében orosz olajellátási zavarokkal küzdenek – bírálják ezt a lépést

Augusztusban majdnem két hétre leállt a kőolajszállítás Magyarország és Szlovákia irányába, miután Ukrajna kétszer is megtámadta a Barátság kőolajvezetéket,

először az orosz–ukrán, később az orosz–belarusz határnál. Szijjártó Péter külügyminiszter elfogadhatatlannak nevezte az energiabiztonságunk elleni támadásokat, Orbán Viktor kormányfő pedig levelet írt Donald Trump amerikai elnöknek, aki szinte azonnal válaszolt. Hernádi Zsolt, a Mol vezérigazgatója egy interjúban arról beszélt, hogy beláthatatlan következményekkel járna a Barátság kőolajvezeték teljes és végleges leállása. Csütörtökön végül helyreállt az ellátás, és újraindult a a kőolajtranzit a Barátság kőolajvezetéken Szlovákiába és így Magyarországra.

A kiemelt kép illusztráció – MTI/EPA/Martin Divisek