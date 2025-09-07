Tüntetések hatására szállodákból laktanyákba költöztetik a migránsokat Angliában

Az illegális bevándorlás elleni országos tiltakozások nyomán Nagy-Britanniában bezárják a menedékkérők elszállásolására szolgáló szállodákat, a lakókat pedig volt katonai bázisokra költöztetik. A hamarosan bejelentendő intézkedéscsomag célja, hogy választ adjon a migrációs válságra, amelynek kezelésére Keir Starmer miniszterelnök adott felhatalmazást a frissen kinevezett belügyminiszterének.

Shabana Mahmood belügyminiszterként – és egyben az első muszlim nőként, aki az Egyesült Királyság egyik nagy állami hivatalát vezeti – felhatalmazást kapott arra, hogy szigorúbb intézkedéseket dolgozzon ki a migráció visszaszorítására.

A Telegraph értesülései szerint

a miniszterelnök azt várja a tárcától, hogy jóval a 2029-es munkáspárti céldátum előtt zárja be az összes menedékszállodát.

A migránsok jóval szerényebb katonai szállásokra költöztetésének terve azon állítások közepette született, hogy jelenleg „luxuskörülmények” között élnek az adófizetők pénzén.

Pillanatnyilag két volt bázist használnak menedékkérők elhelyezésére. Mindkettőt az előző konzervatív kormány nyitotta meg, jelentős tiltakozások ellenére, mivel egyes bevándorláspárti csoportok börtönökhöz hasonlították őket. A Munkáspárt most a korábbi konzervatív politika bővítését tervezi, annak ellenére, hogy egy évvel ezelőtt még a két helyszín bezárását tűzte ki célul.

Egy Mahmoodhoz közeli forrás úgy fogalmazott, hogy „a nettó migráció csökkentése és az illegális migráció megfékezése a közvélemény egyik fő prioritása, és ez a mi egyik fő prioritásunk is. Az új belügyminiszter kinevezése jelentőséggel bír, megmutatja, mennyire komolyan veszi Keir Starmer a határaink biztosítását.”

A brit miniszterelnök szombat este szélesebb körű átalakítást rendelt el a migrációs politikáért felelős stábon belül. Két államtitkárt – köztük a határbiztonsági minisztert – váltott le, a belügyminisztérium vezetői között végrehajtott tisztogatás részeként. Mindez a miniszterelnök azon ígéretének növekvő bírálata közepette történik, miszerint felszámolja az embercsempész bandákat.

A miniszterelnök szombat este az új kinevezésekről azt mondta:

„Az új miniszterek rendíthetetlenül viszik majd előre növekedési programunkat. A kormány második szakasza a megvalósításról szól: ez egy olyan kormány, amely megújítja Britanniát, és megvalósítja a változást, amelyre az emberek szavaztak.”

Sir Keir Starmer új kabinetje kedden ül össze először, ahol a tisztviselők szerint kizárólag a növekedés előmozdítása lesz napirenden.

Egy kormányzati forrás szerint a miniszterelnök „reformereket” helyezett kulcspozíciókba, hogy „visszaverjék a Reform párt defetizmusát és hanyatlását”.

Kiemelt kép: Az illegális bevándorlók kitoloncolását követelik tüntetők a Britain First jobboldali csoport tiltakozóakcióján Manchesterben 2025. augusztus 2-án (Fotó: MTI/EPA)