Több mint négyszáz embert vettek őrizetbe a betiltott Palestine Action palesztinpárti szervezet melletti londoni tüntetésen

A Scotland Yard vasárnapi összesítése szerint több mint négyszáz embert vettek őrizetbe a brit kormány által nyáron betiltott Palestine Action palesztinpárti szervezet mellett tartott előző napi londoni tüntetésen.

A Palestine Action betiltásáról szóló határozat, amelyet a londoni parlament két háza előzőleg nagy többséggel jóváhagyott, júliusban lépett érvénybe.

A Palestine Actionnel együtt jelenleg 84 szerveződés szerepel a terrorizmushoz köthető tevékenység címén Nagy-Britanniában betiltott csoportok listáján. Köztük van mások mellett az al-Kaida nemzetközi terrorhálózat, a Gázai övezetet uraló radikális iszlamista Hamász, az Iránnal szövetséges Hezbollah libanoni síita milícia, az Iszlám Állam dzsihadista terrorszervezet és az orosz Wagner zsoldoscsoport.

A brit terrorellenes törvény alapján a betiltott szervezetek támogatása bűncselekmény, amelynek elkövetőire 14 évig terjedő börtönbüntetés szabható ki.

A Palestine Action betiltásának közvetlen előzményeként a szervezet tagjai a nyár elején behatoltak a brit királyi légierő (RAF) legnagyobb angliai támaszpontjára, a London közelében működő Brize Norton katonai repülőtérre, és átalakított kézi tűzoltókészülékkel vörös festéket fújtak két Airbus Voyager üzemanyag-utántöltő repülőgép hajtóműveibe. A szakértői vizsgálat szerint a két repülőgépben 7 millió font (több mint 3 milliárd forint) kár keletkezett.

A Palestine Action az akciót azzal indokolta, hogy a Brize Norton repülőteréről felszálló katonai repülőgépek hírszerzési tevékenységet folytatnak, amerikai és izraeli harci repülőgépeket látnak el üzemanyaggal és „fegyvereket szállítanak a Gázában folyó népirtáshoz”, amelynek Nagy-Britannia a szervezet szerint így közvetlenül is részesévé vált.

Szombaton a tiltás ellenére többezren tüntettek a londoni parlamenttel szemközti téren a palesztinpárti szervezet mellett, „Ellenzem a népirtást, támogatom a Palestine Actiont” feliratú táblákat a magasba tartva.

A Scotland Yard első, szombat esti beszámolója szerint a demonstráció 150 résztvevőjét vették őrizetbe. A vasárnap ismertetett végleges összesítés megfogalmazása szerint azonban az őrizetbe vett tüntetők száma „meghaladja a 425-öt”.

Claire Smart, a londoni rendőrség főparancsnok-helyettese, a tüntetés rendőri biztosításának irányítója a tájékoztatáshoz fűzött nyilatkozatában közölte: a tüntetők közül sokan rátámadtak rendőrökre, akiket rugdostak, ököllel ütlegeltek, leköptek és megdobáltak.

A Palestine Action mellett és a csoport betiltása ellen korábban is nagyszabású demonstrációkat tartottak Londonban. A legutóbbi ilyen megmozduláson 650 résztvevőt vettek őrizetbe.

A tüntetések szervezői szerint a Palestine Action nem terrorszervezet, hanem erőszakmentes akciókat végrehajtó polgári engedetlenségi mozgalom, így a betiltásáról és terrorszervezetté minősítéséről hozott kormányhatározat hatalmi és törvényi visszaélés.

A csoportot betiltó kormányhatározat ellen a szervezet jogi képviselői fellebbezést nyújtottak be. Ennek elbírálása novemberre várható, bár a brit kormány a minap ellenkeresetet terjesztett be a fellebbezést engedélyező bírósági döntés semmissé tétele végett.

Kiemelt kép: Palesztinpárti tüntetés résztvevõje rendõrökkel kiabál a londoni Parlament téren 2025. szeptember 6-án. A tüntetõk a brit kormány által terrorszervezetnek minõsített Palestine Action palesztinbarát csoport betiltása ellen tiltakoztak.

MTI/AP/Joanna Chan