Több ezren rótták le kegyeletüket Giorgio Armani előtt Milánóban

Több mint hatezer ember látogatott el szombaton a milánói Armani/Teatro-ban felállított ravatalozóba, hogy lerója kegyeletét a szeptember 4-én, 91 éves korában elhunyt Giorgo Armani, a divatvilág olasz királya előtt.

A Tadao Ando által tervezett színházban az Armani stílus minden részletében megjelent. A szoba, amely oly sokszor adott otthont divatbemutatóinak, most az utolsó búcsú helyszínévé vált: Több száz lampion világította meg a ravatalozót. A középen elhelyezett fa koporsón fehér rózsák nyugodtak, a háttérben pedig a divattervező fekete-fehér fotóját helyzeték el, rajta egy életre szóló üzenettel: „Az általam hagyott nyomot elkötelezettség és tisztelet jellemzi.”

A korán, nyolc óra körül érkezők között volt a Stellantis elnöke, John Elkann feleségével, Lavinia Borromeóval. Röviddel ezután a polgármester is megérkezett, aki már fontolóra vette, hogy amennyiben a család beleegyezik, Armani-t rögtön bejegyezzék a hírességek csarnokába (Famedio). Kilenc órakor hivatalosan is megnyílt a ravatalozó, és a nap folyamán folyamatosan érkeztek az egyszerű polgárok, a film-, sport- és intézményi világ személyiségei, valamint az alkalmazottak, akik külön sorban, a sajtótól elkülönítve tartották megemlékezésüket.

A nap folyamán a látogatók megosztották emlékeiket, anekdotáikat, hogy megkomponálják a világ minden táján szeretett tervező kollektív portréját.

A Rai News beszámolója alapján hosszú a lista a ma megjelent személyiségekről, akik végső búcsút vettek Armanitól: Donatella Versace, Luciano Buonfiglio, Valeria Mazza, Alessandro Preziosi, Beppe Fiorello, Enrico Lo Verso, Matteo Marzotto, Giuseppe Tornatore, Francesca és Giovanni Malagò, Ettore Messina, Gianni Petrucci, Christian Vieri, Maria Grazia Cucinotta, Simona Ventura, Fabio Galante, Roberto Formigoni, Massimiliano és Doriana Fuksas.

Donatella Versace olasz divattervező érkezik, hogy lerója kegyeletét Giorgio Armani olasz divattervező ravatalánál a milánói Teatro Armaniban 2025. szeptember 6-án (Fotó: MTI/EPA/ANSA/Mourad Balti Touati)

A ravatalozó vasárnap reggel nyitotta meg újra kapuit az utolsó látogatásra, mielőtt a Armanit zárt körben eltemetik.

A temetés alkalmából Milánó polgármestere, Giuseppe Sala városi gyászt hirdetett, jelezve a közösség részvétét és együttérzését.

Minden önkormányzati épületen pedig a városi zászlót félárbócra engedik. Az önkormányzat emellett mindenkit arra kér, hogy a város egészének gyászát és együttérzését a számukra legmegfelelőbb módon fejezzék ki.

Kiemelt kép: Tisztelői leróják kegyeletüket Giorgio Armani olasz divattervezõ ravatalánál a milánói Teatro Armaniban 2025. szeptember 6-án (Fotó: MTI/AP/Antonio Calanni)

