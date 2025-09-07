Robert Fico: Ukrajna és Szlovákia homlokegyenest ellentétes nézeteket képvisel az energiával kapcsolatban

Nem ért egyet Zelenszkij és Fico az orosz csővezeték-támadásokkal kapcsolatban. Szlovák kollégáját az ukrán elnök a pénteki ungvári találkozójukon arról tájékoztatta, hogy Ukrajna továbbra is célpontnak tekinti a Barátság kőolajvezetéket.

Volodomir Zelenszkij ukrán elnök a szlovák kollégájával, Robert Ficoval tartott közös, ungvári sajtótájékoztatóján pénteken azt mondta: annak ellenére, hogy Magyarország is és Szlovákia is arra kérte Kijevet, hogy ne támadja meg az orosz olajvezetéket, Ukrajna nem hagyja abba az energetikai infrastruktúrája elleni támadásokra való reagálást – írta a Kijev Independent.

Mint azt a hirado.hu is megírta, a két kormányfő közötti találkozó azt követően jött létre, hogy Ukrajna augusztusban dróncsapásokat mért arra a Druzsba olajvezetékre, amely orosz nyersolajat szállít Magyarországra és Szlovákiába.

Zelenszkij azt is elmondta az ungvári megbeszélésen, hogy Ukrajna készen áll gáz- és olajszállításra Szlovákiába mindaddig, amíg az nem vásárol orosz gázt vagy olajat. Hozzátette, hogy „az orosz olajnak, akárcsak az orosz gáznak, nincs jövője”. A sajtótájékoztatón kijelentette: „tartalmas beszélgetést folytattunk. Fontos, hogy folytassuk ezt a párbeszédet. Folytatni fogjuk” – mondta.

Fico arról beszélt, hogy Ukrajna és Szlovákia „homlokegyenest ellentétes nézeteket” képvisel az energiával kapcsolatban. Kijelentette: „Azt mondtam, hogy tiszteletben tartom (az ukrán) elnök álláspontját, de azt is elvárom, hogy tartsa tiszteletben a nézeteinket” – mondta Fico.

Eközben Szijjártó Péter magyar külügyminiszter szeptember 5-én azt mondta, hogy Budapest közvetlenül vásárol orosz olajat, mert „nincs más lehetősége” – jelentette a Telex. Az ungvári szlovák delegáció tagja volt a Dennik N szlovák hírújság szerint Denisa Sakova miniszterelnök-helyettes és Juraj Blanar külügyminiszter, Zelenszkijt pedig Julija Szviridenko miniszterelnök kísérte el.

Fico még ugyaneznap egy ukrán határátkelőhelyen találkozott Antonio Costával, az Európai Tanács elnökével is. Heorhii Tykhyi, az ukrán külügyminisztérium szóvivője pénteken arról tájékoztatta az újságírókat, hogy Ukrajna és Szlovákia a kétoldalú együttműködésről és energetikai infrastruktúráról tárgyal. „Annak ellenére, hogy Oroszország napi támadásokat intéz az ukrán infrastruktúra és energia ellen, Ukrajna továbbra is megbízható partner” – mondta Tykhyi.

„Az olaj és a gáz orosz területen történő szállítása az orosz fél felelőssége. Nemcsak Szlovákia, hanem más országok, különösen Magyarország is aggodalmát fejezte ki ezzel kapcsolatban” – tette hozzá Tykhji.

Ismert: a Vlagyimir Putyin orosz elnökkel szeptember 2-án Pekingben tartott találkozóján Fico ígéretet tett arra, hogy megvitatja Zelenszkijjel az energetikai infrastruktúra elleni támadásokat, és azzal érvelt, hogy ezek „elfogadhatatlanok”. Fico ezzel a közelmúltban a Magyarországra és Szlovákiába orosz nyersolajat szállító Druzsba olajvezeték elleni ukrán csapásokra utalt.

A Druzsba vezeték a világ egyik legnagyobb olajhálózata, és továbbra is mentőöv marad Magyarország és Szlovákia számára, amelyek az uniós országok közül egyedüliként a rendszeren keresztül még mindig importálnak orosz nyersolajat.

A Kijev Independent megjegyzi: 2023-as visszatérése óta Fico megszüntette a szlovák hadsereg készleteiből Ukrajnának nyújtott katonai támogatást, és megkérdőjelezte az Oroszországgal szembeni uniós szankciókat. A múltban Fico azt is megfogadta, hogy blokkolja Kijev NATO-csatlakozását – ehhez mind a 32 tagállam, köztük Szlovákia beleegyezése szükséges. Ahogy Pozsony és Moszkva kapcsolata tovább mélyül, az európai szövetségesek bírálták Ficot és Orbán Viktor magyar miniszterelnököt Moszkvához fűződő kapcsolataik miatt – olvasható a Kijev Independent hasábjain.

Kiemelt kép: az ukrán elnöki sajtóiroda képén Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (j) Robert Fico szlovák miniszterelnököt fogadja Ungváron 2025. szeptember 5-én (MTI/AP/Ukrán elnöki sajtóiroda)