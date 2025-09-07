Lettországban holtan találtak egy korábban eltűnt kanadai katonát

Lettországban szombaton holtan találták meg azt a kanadai katonát, akinek eltűnéséről korábban a lett hatóságok beszámoltak – közölte a kanadai hadsereg.

George Hohl őrmester, a 408. taktikai helikopterezred technikusaként szolgált, szeptember 2-án tűnt el, miután utoljára az Adazi katonai bázison, Rigától nem messze látták.

A kanadai hadsereg, amely közölte, hogy a lett hatóságokkal együttműködik a nyomozásban, nem hozta nyilvánosságra sem a halál okát, sem a holttest megtalálásának körülményeit.

George Hohl, aki közel 20 éve volt hivatásos katona, a NATO égisze alatt zajló kanadai Reassurance művelet keretében vett részt bevetésen Lettországban

– derült ki a tájékoztatásból.

Mintegy 1500 kanadai katona állomásozik Lettországban 2017 óta.

Kiemelt kép: Kanadai katonák a lettországi Adazi település közelében lévõ NATO-támaszpont parancsnokságának átadási ünnepségén 2024. október 17-én. A támaszpont többnemzeti harccsoportjának irányítását a NATO többnemzetiségû dandárja veszi át a lett szárazföldi erõk gépesített gyalogdandárjától – MTI/EPA/Toms Kalnins