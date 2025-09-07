IDF megsemmisíti a Hamász alagútrendszerét és parancsnoki központját a gázai Zeitoun negyedben

Az IDF erői Gáza északi részén, a Zeitoun negyedben hajtottak végre hadműveletet, amelynek célja a szárazföldi előrenyomulás eredményeinek megerősítése volt. A 99. hadosztály alárendeltségében működő Nahal dandár harccsoportja egy kiterjedt földalatti útvonalat rombolt le, ahol a Hamász Zeitoun-zászlóaljának parancsnoki központja működött. Ez a létesítmény a szervezet támadásainak összehangolását szolgálta az izraeli erők ellen.
A dandár egységei felszámoltak egy épületet is, amelyben fegyveresek rejtőzködtek. Az épület alatt egy aknára bukkantak, amely közvetlen összeköttetésben állt a megsemmisített alagútrendszerrel.
A hadműveletek során az IDF több tucat további célpontot támadott, köztük megfigyelőállásokat és fegyverraktárakat, amelyek közvetlen fenyegetést jelentettek az izraeli katonákra nézve.
A műveletek idején az IDF arab nyelvű szóvivője, Avichay Adraee ezredes sürgős figyelmeztetést adott ki Gáza város lakosainak, különösen az al-Rawiya torony környékén élőknek. Arra szólította fel őket, hogy haladéktalanul hagyják el az épületet, mivel az izraeli hadsereg célba vette a Hamász infrastruktúrája miatt. A közlemény a civileket arra kérte, hogy vonuljanak délre, a Han Junisz közelében kijelölt humanitárius övezetbe, al-Mawasi térségébe, saját biztonságuk érdekében.
Kiemelt kép: Izraeli légicsapás éri a Gáza nyugati részén álló Mustaha toronyházat 2025. szeptember 5-én – MTI/EPA/Haiszam Imad