Feltehetően egy drón zuhant le egy kelet-lengyelországi település közelében

Lengyelországban magasfokú készültség van érvényben a légtérbe érkező repülő tárgyak miatt, amióta 2022-ben egy dél-lengyelországi falura zuhant egy ukrán rakéta, két ember halálát okozva.
Az RMF FM jelentése szerint a tárgy az épületektől mintegy 500 méterre zuhant le, és a biztonsági szolgálat emberei a helyszínen voltak.
A rádió szerint az értesülést a rendőrség is megerősítette.
Augusztusban egy drón csapódott be egy kelet-lengyelországi kukoricaföldön. Az ügyészségi nyomozás feltárta, hogy a drón Fehéroroszország irányából lépett be a lengyel légtérbe.
A kiemelt kép illusztráció – MTI/Szigetváry Zsolt