Marseille nem biztonságos – Budapesten forgatják a híres izraeli sorozat új évadát

A Jerusalem Post beszámolója szerint a Fauda című izraeli televíziós sorozat ötödik évadának nagy részét biztonsági okok miatt a tervek szerint nem Marseille-ben forgatják.
A forgatókönyvírók, Lior Raz és Avi Issacharoff állítólag átírták a 2023. október 7-ét követő időszakban kezdődő új évad forgatókönyvét, hogy az tartalmazhassa a Hamász által elkövetett mészárlást és a háborút.
Az ötödik évad premierje 2026-ban lesz a Yes nevű izraeli műholdas csatornán, majd ezt követően világszerte elérhetővé válik a Netflixen is – írta meg a Jerusalem Post.
Fokozza a túszterrort a Hamász, a családok egyre elkeseredettebbek
A Hamász iszlamista terrorszervezet újabb videót tett közzé két élő túszról. A hétszáz napja elrabolt túszok családtagjai szeretteik kiszabadítását követelték Izraelben, pénteken tartott sajtótájékoztatójukon.
Kiemelt kép: A Fauda című sorozat egyik plakátja – Fotó: Facebook