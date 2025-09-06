Marseille nem biztonságos – Budapesten forgatják a híres izraeli sorozat új évadát

A Fauda című izraeli televíziós sorozat ötödik évadát biztonsági okokból Marseille helyett Budapesten forgatják. Az új évad 2026-ban kerül adásba.

A Jerusalem Post beszámolója szerint a Fauda című izraeli televíziós sorozat ötödik évadának nagy részét biztonsági okok miatt a tervek szerint nem Marseille-ben forgatják.

Az angol nyelvű izraeli lap az N12 portálra hivatkova azt írta: az új évad forgatása hamarosan megkezdődik Budapesten.

Az egy terrorelhárító egységről szóló thrillersorozat új évadának nagy részének forgatását eredetileg Franciaországba tervezték.

A forgatókönyvírók, Lior Raz és Avi Issacharoff állítólag átírták a 2023. október 7-ét követő időszakban kezdődő új évad forgatókönyvét, hogy az tartalmazhassa a Hamász által elkövetett mészárlást és a háborút.

Az ötödik évad premierje 2026-ban lesz a Yes nevű izraeli műholdas csatornán, majd ezt követően világszerte elérhetővé válik a Netflixen is – írta meg a Jerusalem Post.

Kiemelt kép: A Fauda című sorozat egyik plakátja – Fotó: Facebook