Kamatcsökkentő Fed-elnököt akar Donald Trump

Donald Trump amerikai elnök négy jelöltet nevezett meg Jerome Powell Fed-elnök lehetséges utódjaként. Az elnök egyértelművé tette, hogy olyan jegybankelnököt kíván kinevezni, aki egyetért az általa preferált gyors kamatcsökkentő politikával. Trump az Egyesült Államokkal kereskedelmi megállapodást kötő országoknak bizonyos exporttermékekre vámmentességet biztosító végrehajtási rendeletet is aláírta pénteken.

„A jelöltlistám négy személyre szűkült” – közölte Trump pénteken.

A jelöltek között van a Nemzeti Gazdasági Tanács igazgatója, Kevin Hassett, a pénzügyminiszter Scott Bessent, a korábbi Fed-kormányzó Kevin Warsh és a jelenlegi Fed-tanácstag Christopher Waller. Bessent azonban kijelentette, hogy nem kívánja betölteni a posztot.

Az amerikai elnök egyértelművé tette, hogy olyan jegybankelnököt kíván kinevezni, aki egyetért az általa preferált gyors kamatcsökkentő politikával. Trump szerint Powell „túl későn” lépett a kamatcsökkentés terén, és a magasan hagyott jelzálogkamatokkal károsította a lakásvásárlókat.

Trump személyi döntése nagy jelentőséggel bír a pénzügyi piacok számára, mivel iránymutatással szolgál a monetáris politika és az infláció jövőbeni alakulásáról.

Trump rendeletet írt alá a kereskedelmi megállapodást kötő országok vámmentességéről

Donald Trump aláírta az Egyesült Államokkal kereskedelmi megállapodást kötő országoknak bizonyos exporttermékekre vámmentességet biztosító végrehajtási rendeletet. Az Egyesült Államokkal kereskedelmi megállapodást kötött országokra vonatkozó mentességek hétfő reggel lépnek hatályba.