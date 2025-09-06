Kamatcsökkentő Fed-elnököt akar Donald Trump

„A jelöltlistám négy személyre szűkült” – közölte Trump pénteken.
A jelöltek között van a Nemzeti Gazdasági Tanács igazgatója, Kevin Hassett, a pénzügyminiszter Scott Bessent, a korábbi Fed-kormányzó Kevin Warsh és a jelenlegi Fed-tanácstag Christopher Waller. Bessent azonban kijelentette, hogy nem kívánja betölteni a posztot.
Az amerikai elnök egyértelművé tette, hogy olyan jegybankelnököt kíván kinevezni, aki egyetért az általa preferált gyors kamatcsökkentő politikával. Trump szerint Powell „túl későn” lépett a kamatcsökkentés terén, és a magasan hagyott jelzálogkamatokkal károsította a lakásvásárlókat.
Trump személyi döntése nagy jelentőséggel bír a pénzügyi piacok számára, mivel iránymutatással szolgál a monetáris politika és az infláció jövőbeni alakulásáról.
Trump rendeletet írt alá a kereskedelmi megállapodást kötő országok vámmentességéről
Donald Trump aláírta az Egyesült Államokkal kereskedelmi megállapodást kötő országoknak bizonyos exporttermékekre vámmentességet biztosító végrehajtási rendeletet.
A csökkentések olyan termékekre vonatkoznak, amelyeket „nem lehet az Egyesült Államokban termeszteni, bányászni vagy természetes úton előállítani”, illetve amelyekből nem állítanak elő elegendő mennyiséget a belföldi kereslet kielégítésére. A rendeletben meghatározott nulla vámtételek között szerepelnek a grafit és a nikkel különböző formái, amelyek a rozsdamentes acél és az elektromos járművek akkumulátorainak kulcsfontosságú összetevői. A rendelet hatálya alá tartoznak továbbá a generikus gyógyszerekben használt vegyületek is.
Drámai döntéssel forgathatja fel a fegyverek világpiacát Donald Trump
