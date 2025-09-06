Műsorújság
Kamatcsökkentő Fed-elnököt akar Donald Trump

2025.09.06. 07:36

Donald Trump amerikai elnök négy jelöltet nevezett meg Jerome Powell Fed-elnök lehetséges utódjaként. Az elnök egyértelművé tette, hogy olyan jegybankelnököt kíván kinevezni, aki egyetért az általa preferált gyors kamatcsökkentő politikával. Trump az Egyesült Államokkal kereskedelmi megállapodást kötő országoknak bizonyos exporttermékekre vámmentességet biztosító végrehajtási rendeletet is aláírta pénteken.

„A jelöltlistám négy személyre szűkült” – közölte Trump pénteken.

A jelöltek között van a Nemzeti Gazdasági Tanács igazgatója, Kevin Hassett, a pénzügyminiszter Scott Bessent, a korábbi Fed-kormányzó Kevin Warsh és a jelenlegi Fed-tanácstag Christopher Waller. Bessent azonban kijelentette, hogy nem kívánja betölteni a posztot.

Az amerikai elnök egyértelművé tette, hogy olyan jegybankelnököt kíván kinevezni, aki egyetért az általa preferált gyors kamatcsökkentő politikával. Trump szerint Powell „túl későn” lépett a kamatcsökkentés terén, és a magasan hagyott jelzálogkamatokkal károsította a lakásvásárlókat.

Trump személyi döntése nagy jelentőséggel bír a pénzügyi piacok számára, mivel iránymutatással szolgál a monetáris politika és az infláció jövőbeni alakulásáról.

Trump rendeletet írt alá a kereskedelmi megállapodást kötő országok vámmentességéről

Donald Trump aláírta az Egyesült Államokkal kereskedelmi megállapodást kötő országoknak bizonyos exporttermékekre vámmentességet biztosító végrehajtási rendeletet.

Az Egyesült Államokkal kereskedelmi megállapodást kötött országokra vonatkozó mentességek hétfő reggel lépnek hatályba.
A rendelet megfogalmazása szerint a vámcsökkentés a „kereskedelmi partnernek az Egyesült Államokkal kötött kölcsönös kereskedelmi megállapodásban vállalt kötelezettségvállalásainak terjedelmétől és gazdasági értékétől, valamint az Egyesült Államok nemzeti érdekeitől függ”.

A csökkentések olyan termékekre vonatkoznak, amelyeket „nem lehet az Egyesült Államokban termeszteni, bányászni vagy természetes úton előállítani”, illetve amelyekből nem állítanak elő elegendő mennyiséget a belföldi kereslet kielégítésére. A rendeletben meghatározott nulla vámtételek között szerepelnek a grafit és a nikkel különböző formái, amelyek a rozsdamentes acél és az elektromos járművek akkumulátorainak kulcsfontosságú összetevői. A rendelet hatálya alá tartoznak továbbá a generikus gyógyszerekben használt vegyületek is.

A rendelet lehetővé teszi a természetes grafit, a neodímium mágnesek és a fénykibocsátó diódák (LED-ek) vámjának eltörlését, valamint megszünteti a korábbi vámmentességet bizonyos műanyagok és a napelemek egyik legfontosabb alkotóeleme, a poliszilícium esetében.

Drámai döntéssel forgathatja fel a fegyverek világpiacát Donald Trump

Donald Trump elnök várhatóan elnöki rendelettel módosíthatja egyoldalúan a 1987-es rakétakezelési szerződést, lehetővé téve fejlett katonai drónok, például az MQ-9 Reaper típusú eszközök külföldre történő eladását, elsősorban Szaúd-Arábiának és Amerika távol-keleti szövetségeseinek – írja a Reuters. Az új szabályozás várhatóan több mint 100 drón eladását teszi lehetővé Szaúd-Arábiának, a Királyság még tavasszal rendelte meg a fegyvereket, és részei lehetnek egy 142 milliárd dolláros fegyverkezési megállapodásnak. A Reuters szerint az Egyesült Államok Csendes-óceáni és európai szövetségesei is érdeklődnek a vásárlás iránt.

Kiemelt kép: Donald Trump amerikai elnök az amerikai technológiai cégek vezetőinek rendezett vacsorán a washingtoni Fehér Házban (Fotó: MTI/EPA pool/Will Oliver)

