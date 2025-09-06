Elkábított nőket erőszakolt meg egy New York-i orvos, 24 év börtönt kapott

Huszonnégy év börtönt kapott egy New York-i orvos, aki többek között altatásban lévő betegeivel szemben követett el szexuális erőszakot, cselekményei közül ráadásul többet le is filmezett.

A New York Post tudósítása szerint egy queens-i orvos, lefilmezte magát, amint nyugtatóval elkábított betegeket tapogat, nőket fogdosott és közülük többeket meg is erőszakolt, a cselekményeket ráadásul le is filmezte.

A hatóságok a férfi lakásán és munkahelyén is sokkoló felvételeket találtak, amelyek bizonyították tetteit.

A vádirat szerint a férfi nemcsak magánéletében, hanem kórházi munkája során is visszaélt a nők kiszolgáltatottságával. A bizonyítékok között olyan felvételek is voltak, amelyek azt mutatták, ahogy a férfi szexuálisan zaklat altatásban fekvő, mindössze 19 éves betegeket. Más videókban otthonában, tudattalan állapotban lévő, kábítószerekkel elkábított nőket erőszakolt meg.

Az ügyészség szerint az orvos többféle drogot tartott magánál, köztük kokaint, ketamint, LSD-t és altatásra alkalmas szereket is.

Az eset hatalmas felháborodást váltott ki az Egyesült Államokban, hiszen egy köztiszteletben álló orvosról derült ki, hogy valójában sorozatban követett el szexuális bűncselekményeket. A szakértők szerint ez az ügy rávilágít arra, milyen veszélyes lehet, ha egy egészségügyi dolgozó visszaél a páciensei iránti bizalommal.

A 35 éves Zhi Alan Cheng gasztroenterológusként dolgozott a New York-Presbyterian Queensben, egészen addig, amíg egy barátnője három évvel ezelőtt el nem mondta, hogy lakásában egy kábítószerrel átitatott vattacsomókkal töltött sebészeti maszkkal elkábította őt.

A férfit a bíróság csütörtökön négy rendbeli elsőfokú nemi erőszakért és három rendbeli elsőfokú szexuális zaklatásért 24 év börtönre ítélte, de több áldozata szerint ez a büntetés nem elég súlyos.

Egyik áldozata úgy nyilatkozott, hogy bár a tettes 60 éves kora környékén szabadulhat, de ők örök életükben hordozni fogják azokat a sebeket, amelyeket a férfi nekik okozott.

A kiemelt kép illusztráció: Fotó: Stockphoto