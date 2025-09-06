Drámai döntéssel forgathatja fel a fegyverek világpiacát Donald Trump

Az új szabályozás várhatóan több mint 100 drón eladását teszi lehetővé Szaúd-Arábiának, a Királyság még tavasszal rendelte meg a fegyvereket, és részei lehetnek egy 142 milliárd dolláros fegyverkezési megállapodásnak. A Reuters szerint

az Egyesült Államok Csendes-óceáni és európai szövetségesei is érdeklődnek a vásárlás iránt.

Az új szabályozás lehetővé teszi, hogy a drónokat repülőeszközként – az F-16 típusú vadászgépekhez hasonlóan – kezeljék, így az MTCR korlátozásait megkerülve az Egyesült Államok könnyebben értékesítheti azokat. A változtatás eredményeként a dróngyártással is foglalkozó nagy amerikai fegyvergyártók – mint a General Atomics, Kratos és Anduril – kedvezőbb helyzetbe kerülhetnek, mivel termékeiket „külföldi katonai eladásokként” kezelhetik – mondta egy, a Reutersnek anonim nyilatkozó amerikai tisztviselő.

A döntés célja, hogy az Egyesült Államok a globális piacon vezető szerephez jusson, miközben elkerüli, hogy a térségben Törökország és Kína domináljon. A névtelenül nyilatkozó tisztviselő szerint

az új irányelvek „lehetővé teszik, hogy az Egyesült Államok az elsődleges dróngyártóvá váljon, ahelyett, hogy átengedné a helyet Törökországnak és Kínának”.

A lépés ellenére a dróneladásokat továbbra is alapos vizsgálatnak vetik alá, figyelembe véve a vásárló emberi jogi előéletét és regionális biztonsági helyzetét.

