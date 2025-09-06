Az ukrán külügyminiszter közvetlen tárgyalásra hívja Szijjártó Pétert Ukrajna EU-csatlakozásáról

Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter arra kérte magyar kollégáját, Szijjártó Pétert, hogy találkozzanak és tárgyaljanak a vitás kérdésekről Ukrajna EU-tagságával kapcsolatban.

„Ukrajna csatlakozása az Európai Unióhoz nem jelent veszélyt Magyarországra. Épp ellenkezőleg: Magyarország nemzeti és biztonsági érdekeit szolgálja” – írta az ukrán tárcavezető az X-en, a magyar külgazdasági és külügyminiszternek címzett üzenetében.

Magyarország nemzetbiztonsági stratégiájából idézve hozzátette:

„Magyarországnak érdeke egy erős és egységes Európa, amely továbbra is a sikeres integráció útján halad, és vonzó integrációs kilátásokat kínál”.

Szerinte Ukrajna EU-csatlakozása nem fenyegeti a magyar gazdákat sem, akik „egyetlen napra sem zárták le az ukrán-magyar határt, sőt, idén aktívan vásárolnak ukrán kukoricát”. Érvelése szerint Ukrajna csatlakozása az EU-hoz a magyar munkaerőpiacot sem veszélyezteti, „hiszen az orosz invázió előtt a magyar kormány előszeretettel hívott ukránokat Magyarországra dolgozni a szakképzett munkaerő hiányának pótlására”.

„A legfontosabb pedig, hogy a kárpátaljai magyar közösség támogatja Ukrajna EU-csatlakozását, miként azt vezetőik többször is nyilvánosan kijelentették. Érdekeik védelme a magyar alkotmányban is rögzítve van” – mutatott rá Szibiha.

A miniszter azt javasolta magyar hivatali partnerének, hogy az X-en folytatott „csatározás” helyett találkozzanak, és folytassanak érdemi párbeszédet. „Biztos vagyok abban, hogy tudunk jóhiszeműen tárgyalni pragmatikus megoldásokról nemzeteink közös békéje és biztonsága érdekében, egy egységes Európában” – zárta bejegyzését Andrij Szibiha.

Kiemelt kép: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter és Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)