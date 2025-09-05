Venezuela nem hátrál meg: egy amerikai hadihajó mellett szállt el több vadászgépük

Két venezuelai katonai repülőgép szállt el egy amerikai haditengerészeti romboló közelében nemzetközi vizeken csütörtökön – közölte pénteken az amerikai védelmi minisztérium, amely a lépést kísérletnek minősítette a kábítószer-ellenes műveletek akadályozására.

A Pentagon „rendkívül provokatív lépésnek” nevezte a esetet.

Egyben figyelmeztette Venezuelát, hogy ne próbálkozzon az amerikai hadsereg kábítószer- és terrorellenes műveleteinek akadályozásával, illetve megzavarásával.

Az incidens két nappal azután történt, hogy az amerikai erők lecsaptak egy Venezuelából indult „droghajóra”a dél-karibi térségben, aminek a során 11 ember meghalt. Amerikai állítás szerint a hajó egy kábítószer- és terroristaszervezetként nyilvántartott csoporthoz tartozott és kábítószereket szállított a Tren de Aragua kartell számára, amelyet Washington „narkoterrorista szervezetnek” nyilvánított.

Kedden maga Donald Trump is megszólalt a témában, és erős üzenetet fogalmazott meg azok számára, akik drogot akar juttatni a Egyesült Államok területére. A keddi csapásról azt mondta: „Ez legyen figyelmeztetés mindenki számára, aki akár csak gondol is arra, hogy drogot vigyen az Egyesült Államokba.”

A kiemelt kép illusztráció.