Végrehajtotta szűzrepülését a kizárólag orosz alkotóelemekből álló SJ–100-as utasszállító

„Az importpótolt 97004-es számú, SJ–100-as repülőgép, amelyet sorozatgyártási technológiák alkalmazásával építettek meg a Jakovlev NyRt. Regionalnije Szamoljoti leányvállalata gyártóközpontjában, a gyári repülőtérről a levegőbe emelkedett Komszomolszk-na-Amuréban” – hangzott a tájékoztatás a körülbelül egyórás szűzrepülésről.
„A tanúsítási folyamat még folyamatban van, de a repülőgép sorozatgyártási üzemben készült, a szállításra tervezett végleges formájában”
– állt a Rosztyeh által kiadott szövegben.
Az SJ–100-asok gyártása és szállítása a tanúsítási tesztek befejezése és az eredményeknek az orosz légi közlekedési hatóság (Roszaviacija) általi jóváhagyása után válik lehetővé.
Kirill Kuzyecov, az SJ–100 főtervezője szerint a repülőgép vázát módosítani kellett az orosz rendszerek és aggregátumok felszereléséhez, valamint a gyártási folyamat és a légi jármű karbantartásának egyszerűsítéséhez.
Az SJ–100-as egy rövid távú repülésekre tervezett, keskenytörzsű repülőgép, amelyet a rendszer- és alkatrészpótlás programja keretében hoztak létre. A repülőgép a jelenleg is üzemelő Superjet típusú repülőgépek családjának újabb modellje.
Kiemelt kép: SJ–100-as (Forrás: X.com)