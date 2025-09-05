Végrehajtotta szűzrepülését a kizárólag orosz alkotóelemekből álló SJ–100-as utasszállító

Végrehajtotta első repülését a kizárólag orosz alkatrészekből összeszerelt SJ–100-as utasszállító repülőgép Komszomolszk-na-Amure város térségében – közölte pénteken a Rosztyeh orosz állami vállalat.

„Az importpótolt 97004-es számú, SJ–100-as repülőgép, amelyet sorozatgyártási technológiák alkalmazásával építettek meg a Jakovlev NyRt. Regionalnije Szamoljoti leányvállalata gyártóközpontjában, a gyári repülőtérről a levegőbe emelkedett Komszomolszk-na-Amuréban” – hangzott a tájékoztatás a körülbelül egyórás szűzrepülésről.

„A tanúsítási folyamat még folyamatban van, de a repülőgép sorozatgyártási üzemben készült, a szállításra tervezett végleges formájában”

– állt a Rosztyeh által kiadott szövegben.

Az SJ–100-asok gyártása és szállítása a tanúsítási tesztek befejezése és az eredményeknek az orosz légi közlekedési hatóság (Roszaviacija) általi jóváhagyása után válik lehetővé.

Kirill Kuzyecov, az SJ–100 főtervezője szerint a repülőgép vázát módosítani kellett az orosz rendszerek és aggregátumok felszereléséhez, valamint a gyártási folyamat és a légi jármű karbantartásának egyszerűsítéséhez.

“Ростех”-ийн мэдээлснээр: ✈️Цуврал үйлдвэрлэлийн технологиор угсарсан, импортыг орлох дотоодын бүтээгдэхүүн болох SJ-100 онгоц Комсомольск-на-Амур хотод анхны нислэгээ амжилттай хийжээ. pic.twitter.com/qYSPcxMJEX — Sputnik Mongolia (@sputnik_mn) September 5, 2025

Az SJ–100-as egy rövid távú repülésekre tervezett, keskenytörzsű repülőgép, amelyet a rendszer- és alkatrészpótlás programja keretében hoztak létre. A repülőgép a jelenleg is üzemelő Superjet típusú repülőgépek családjának újabb modellje.

Kiemelt kép: SJ–100-as (Forrás: X.com)