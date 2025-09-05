Újabb botrány Lengyelország és Fehéroroszország közt: letartóztattak egy lengyel papot, akinél megtalálták egy titkos hadgyakorlat terveit

Provokációnak nevezte Jacek Dobrzynski, a lengyel titkosszolgálatokért felelős miniszter szóvivője a csütörtök éjjel az X-en közzétett bejegyzésében azt, hogy a fehérorosz hírszerzés egy lengyel állampolgárt tartóztatott le kémkedés gyanújával.

A lengyel állampolgár letartóztatása „a Lukasenka-rezsim újabb provokációja Lengyelországgal szemben” – áll Dobrzynski bejegyzésében. A szóvivő hozzátette: a lengyel szolgálatok „Nem használják a szerzeteseket arra, hogy katonai manőverekre vonatkozó információkat gyűjtsenek”.

A lengyelországi székhelyű, fehérorosz nyelven sugárzó Belsat hírcsatorna szerint a letartóztatott 27 éves férfi Krakkóban él, és a karmelita szerzetesrend tagja.

Az amerikai látogatáson tartózkodó Radoslaw Sikorski lengyel külügyminiszter újságíróknak elmondta: a lengyel állampolgár letartóztatásáról jelenleg egyeztetés zajlik a lengyel kormányzaton belül. „Meggyőződésem, hogy az ügy nem marad válasz nélkül” – húzta alá Sikorski. „Tudjuk, milyen rendszerről van szó, és mire számíthatunk tőle” – fogalmazott.

Felidézte: a fehéroroszországi börtönökben több lengyel fogoly van, köztük Andrzej Poczobut lengyel újságíró és kisebbségi aktivista, akit 2021-ben vettek őrizetbe, majd 2023-ban nyolc év szigorított fegyházra ítélték.

A fehérorosz állami média szerint a lengyel szerzetesnél a szeptemberre tervezett fehérorosz-orosz Zapad 25 hadgyakorlattal kapcsolatos dokumentumokat találták meg.

Rafal Bosacki lengyel külügyminiszter-helyettes csütörtök este a Polsat News lengyel kereskedelmi hírtelevíziónak elmondta:

Lengyelországot és a NATO-tagállamokat nyugtalanítja a hadgyakorlat.

Bosacki is úgy ítélte meg: a letartóztatás provokáció lehet. „Nem meglepő, hogy a fehéroroszok ismét provokációkkal próbálják felborzolni a lengyel-fehérorosz kapcsolatokat” – jelentette ki a miniszterhelyettes. Pawel Wronski, a varsói külügyi tárca szóvivője pénteken az X-en azt írta: a minszki lengyel külképviselet „minden diplomáciai és jogi intézkedést megtesz” a letartóztatott lengyel állampolgár megsegítésére és támogatására.

Donald Tusk lengyel kormányfő pénteki sajtóértekezletén abszurdnak nevezte a szerzetessel szembeni vádakat. „Szó sincs róla, hogy elfogadjuk az ilyen típusú provokációt, a fehérorosz fél által állított ostobaságokat” – jelentette ki Tusk. Közölte: Varsó diplomáciai lépéseket tesz az ügyben. Amennyiben a helyzet „gyors tempóban nem változik”, Lengyelország kész válaszlépések alkalmazására – jelezte. Elmondta továbbá: egyelőre nincs pontos információja, arról, hogy milyen jellegű volt a szerzetes útja, értesülései szerint egy Fehéroroszországba szolgáló papnál tett látogatást.

Kiemelt kép: Donald Tusk lengyel miniszterelnök (Fotó: MTI/EPA-PAP/Rafal Guz)