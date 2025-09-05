Történelmi mélyrepülés: mindössze 15 százalékos Macron népszerűsége

Bizalmi válság Franciaországban: két közvélemény-kutató cég is rendkívül alacsonyra mérte Emmanuel Macron francia köztársasági elnök népszerűségét. A Verian közvélemény-kutató intézet által a Le Figaro magazin számára készített közvélemény-kutatás szerint a franciáknak mindössze 15 százaléka bízik a köztársasági elnökben.

Újabb – egy év alatt immár a negyedik – kormányának előre látható, szeptember 8-i bukásának közeledtével 2017 óta példátlanul alacsony szintre zuhant Emmanuel Macron francia köztársasági elnök népszerűsége. A Verian által a Le Figaro magazin számára készített közvélemény-kutatás szerint a franciáknak mindössze 15 százaléka bízik a köztársasági elnökben az ország jelenlegi válságának megoldásában, ami hat százalékpontos csökkenést jelent 2025 júliusához képest.

Párizs lángokban

Ezzel az adattal összhangban áll az Elabe által a Les Echos számára készített felmérés, mely szerint Macron népszerűsége az augusztusi értékhez képest 4 ponttal, 17 százalékra esett vissza. Mindkét adat szerint ez Macron legalacsonyabb népszerűségi mutatója, mióta 2017-ben megkezdte első mandátumát.

Az első mandátuma kezdetén, 2017 májusban mért 64 százalékos támogatottságát Macronnak gyorsan sikerült egy jóval alacsonyabb szintre „küzdenie”: 2018 decemberére, amikor

a francia középosztályt tönkretevő intézkedései válsághelyzetet teremtettek

(a sárga mellényesek lázadása) már csak 23 százalékos volt a népszerűsége.

Míg 2019 márciusában újra elérte a 43 százalékos támogatottságot, 2023 nyarán népszerűsége megállíthatatlanul zuhanni kezdett (nyáron a kormány és a hatóságok által e tevékenységükben különösebben meg nem zavart muszlim hátterű zavargók „gyújtották fel” Párizst és a nagyvárosokat, az év folyamán megkezdődött a nyugdíjreform erőszakos áttolása a törvényhozáson).

Egy Nanterre-ben lelőtt, társaival egy lopott autón, nagy sebeséggel száguldozó 17 éves, Nahel Merouk nevű autótolvaj halálának ürügyén fosztogató, gyújtogató csőcselék terrorizálta éjjelente Párizst és számos más francia nagyvárost 2023 nyarán. Az ügyészség keményen fellépett – az intézkedő rendőrrel szemben (Fotó: MTI/EPA/Yoan Valat)

Fényűző vacsorák

A közvélemény-kutató cégek Macron támogatottságát 2024 májusától, különösen az európai választásokon elszenvedett vereség után a szinte folyamatosan mindössze 20 százalék körüli értékekkel mérik. A lapvélemények szerint nagyzási hóbortban szenvedő elnök népszerűségének a francia elnöki hivatal, az Élysée esztelen költekezése sem tett jót.

Emmanuel Macron francia elnök (k, áll) beszédet mond a párizsi államfői rezidencián, az Elysée-palotában rendezett vacsora előtt 2021. július 5-én. A vacsorát Sergio Mattarella olasz miniszterelnök tiszteletére adták (Fotó: MTI/EPA pool/Yoan Valat)

Miközben a Brüsszel elhibázott intézkedései okáén kitört energiaválság okán a franciák jelentős része csak szociális támogatások segítségével tudja kiegyenlíteni közüzemi számláit, rekordnagyságú hiányt halmozott fel 2024-ben a francia elnöki hivatal olyan kiadásokkal, mint a III. Károly brit király és Narendra Modi indiai miniszterelnök tiszteletére rendezett állami díszvacsorák estrém költségei:

egyetlen év leforgása alatt 125 millió eurót költött el az Élysée-palota vacsorákra és más luxuskiadásokra.

A brit uralkodót a versailles-i kastélyban látták vendégül, a vacsorán kék homárt és rózsás macaront fogyaszthatott a mintegy százhatvan meghívott, akik között olyan hírességek is voltak, mint Mick Jagger vagy Hugh Grant.

Chirac 44 százalékos mélypontja

Az V. köztársaság történetében szinte példátlan népszerűségvesztés fokozza az államfő lemondását sürgető nyomást, amely a távozni – egyelőre – nem szándékozó Macronra nehezedik.

Jacques Chirac, minden idők egyik legnépszerűbb francia politikusa esetében már súlyos népszerűségvesztésről beszéltek, amikor a konzervatív elnököt 2005-ben „csak” a választók 44 százaléka tisztelte meg bizalmával a korábbi 56 százalék helyett; komoly mélypontnak számított mind a konzervatív Nicolas Sarkozy 2011-ben mért 20 százalékos, mind a 20 százalékos küszöb alá belátogató, szocialista Francois Hollande 2014-ben megélt 19 százalékos támogatottsága.

Macron példátlanul alacsony népszerűségi indexe kapcsán elemzők kiemelik: 15 százalékos támogatottsága olyan alacsony szintet jelent, hogy

népszerűsége ennél még a sárga mellényesek tüntetéseinek idején is magasabb volt.

Kiemelt kép: Emmanuel Macron francia elnök (Fotó: MTI/EPA/AFP pool/Ludovic Marin)