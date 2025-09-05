Szocialista kormánnyal zárnák karanténba a francia szélsőbalt a konzervatívok?

Vajon miért támogatna egy szocialista-kommunista kormányt a Köztársaságiak nevű konzervatív párt vezető politikusa? Miért hagyná a helyén Bayroutt, a jelenlegi francia kormányfőt? És miért juttatná börtönbe a szélsőbalos pártvezér a helyi közigazgatás vezetőit?

Megrázta a konzervatív parlamenti pártokat, különösen a Köztársaságiak (LR) nevű konzervatív párt sorait, amikor parlamenti frakcióvezetőjük, Laurent Wauquiez csütörtökön a BFMTV francia hírtelevízióban kijelentette: nem túl nagy lelkesedéssel, de támogatni fogja a regnáló Bayrou-kormányt a bizalmatlansági indítvány megszavazásakor. Még talán ennél is nagyobb felzúdulást okozott a Köztársaságiak jobbszárnyát fémjelző politikus, amikor arról beszélt: nem vonnák meg a bizalmat sem egy szocialista kormánytól, sem a Nemzeti Tömörülés kormányától.

„Megőrült?”

„Megőrült?” – kérdezte egy, a Le Figaro által meg nem nevezett miniszter. Wauquiez nyilatkozatában azzal indokolta álláspontját, hogy nem akarja összekeverni a szavazatait a szélsőbaloldali Engedetlen Franciaország (LFI) voksaival. Az LFI a kormány elleni bizalmatlansági szavazáson feltétlenül Francois Bayrou megbuktatásara voksolna – a Nemzeti Tömörülés (RN) nevű konzervatív párttal együtt – ugyanakkor a szeptember 10-i, az országot megbénító blokádot is teljes mellszélességgel támogatják, sőt szervezik is.

„Úgy vélem,

katasztrofális hatással van országunkra a jelenlegi politikai instabilitás”

– fogalmazott Wauquiez.

Arra a „kellemes meglepetésre” alapozva, hogy Wauquiez kijelentette: a jobboldal nem vonná meg a bizalmat a Szocialista Párt (PS) kormányától, Olivier Faure, a párt első titkára máris kormányfőként kezeli önmagát, pártja pedig leendő kormánypártként viselkedik – számolt be a Le Figaro. (Amikor a köztársasági elnök új kormányt nevez ki Franciaországban, a parlament bizalmi szavazással jelzi: elfogadják-e az új kabinetet a képviselők.)

A szocialisták a Kommunista Párttal együtt lépnének kormányra, és – bár koalíciót nem kötnének Macron pártszövetségével – együttműködnének az elnök közelében levő pártokkal.

Macron kevéssé elkötelezett

Emmanuel Macron, aki eredetileg is

a Szocialista Párt politikusaként kezdte meg karrierjét,

korábban sem idegenkedett attól, hogy a baloldalt juttassa hatalomra, ám jelzései nem alapozzák meg ilyen egyértelműen a szocialisták önbizalmát.

A Szocialista Párt által a múlt héten bemutatott „ellenköltségvetés” például merőben ellentétes az Emmanuel Macron által 2017 óta alkalmazott kínálati oldali politikával, amely a vállalkozások és részvényeseik adócsökkentéseit biztosítja. A szocialisták viszont lelkesednek a híres „Zucman-adóért”, amely 2 százalékos adót vetne ki a 100 millió euró feletti vagyonokra, ráadásul minden szándékuk megfordítani a nyugdíjreformot.

A szélsőbaloldali Jean-Luc Mélenchon (k), az Engedetlen Franciaország párt vezetője részt vesz a Michel Barnier kormányfői kinevezése elleni tüntetésen Párizsban 2024. szeptember 7-én. Mindenkit följelentene és bebörtönözne? (Fotó: MTI/EPA/Yoan Valat)

Botránypárt

Wauquiez különös pálfordulásának nyilván vagy egy, a média által – tabuként kezelt téma okán – ki nem mondott, ám viszonylag könnyen értelmezhető oka is. A konzervatív politikus szándéka egyértelműen az, hogy elszigetelje a trockista Jean-Luc Mélanchon vezette, szélsőbaloldali LFI-t. Az Engedetlen Franciaország

szavazatainak jelentős részét a bevándorló hátterű voksolóktól szerzi,

emellett „botránypártként” egyik kedvelt módszerük politikai ellenfeleik, sőt akár a hatóságok megfélemlítése, terrorizálása.

Az LFI legutóbbi botránya augusztus 22-én robbant ki: a párt nyári egyetemén Châteauneuf-sur-Isère-ben Jean-Luc Mélenchon agresszív támadást indított számos prefektus [ők a politikától független regionális közigazgatási vezetők Franciaországban – a szerk.] ellen. Mélenchon azokat a prefektusokat pécézte ki, akik feljelentést tettek az állítólagos rendőri erőszakot bejelentő képviselők ellen, mivel ezek a bejelentések nem voltak megalapozottak.

„A prefektus kötelessége, hogy szolgálja és betartsa a törvényt. (…)

Mi fogunk börtönbe zárni titeket, mielőtt ti zárnátok be minket”

– fenyegetőzött a politikus.

A Jean-Luc Mélenchon-köztársaság

Válaszul a prefektusi testület és a belügyminisztérium magas rangú tisztviselőinek szövetsége (ACPHFMI) kedden, szeptember 2-án bejelentette, hogy „fenyegetés” miatt feljelentést tesz az LFI vezetője ellen.

Az LR elnöke állást foglalt a prefektusok megfenyegetése ellen: „Itt van egy ember, aki a köztársaság minisztere volt, és börtönt ígér. Nem a bűnözőknek és az erőszakosoknak (…), nem az antiszemitizmus és az iszlamizmus gyűlölködőinek (…). Hanem börtönt azoknak, akik az erőszak ellen küzdenek” – hangoztatta. „A köztársaság önök, nem ő” – tette hozzá Bruno Retailleau.

Ezzel Jean-Luc Mélenchon elhíresült mondatára utalt: 2018 októberében, a LFI székhelyének átkutatásakor ugyanis így kiáltott:

„A köztársaság én vagyok!”

Kiemelt kép: 2019. május 17-i kép Laurent Wauquiez-ről, a francia jobbközép Köztársaságiak (LR) párt elnökéről az európai parlamenti (EP) választásokról tartott vitaestek egyikén Bordeaux-ban (Fotó: MTI/EPA/Caroline Blumberg)