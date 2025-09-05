Rekordmennyiségű kokaint foglaltak le a kazah hatóságok Almatiban

Kazahsztán történetében rekordnak számító, 13,1 tonna súlyú kokainszállítmányt foglaltak le az ország legnagyobb városában, Almatiban – jelentette be a kazah titkosszolgálat pénteken.

A kazah belbiztonsági szolgálat (KNB) közlése szerint két külföldi állampolgárt őrizetbe vettek.

Noha az Ázsia és Európa határvidékén fekvő, a világ kilencedik legnagyobb országaként számontartott Kazahsztán nem tartozik a nemzetközi kokaincsempészet hagyományosnak tekinthető tranzitútvonalai közé, a közép-ázsiai országok hatóságai egyre gyakrabban számolnak be olyan heroin-, ópium- és kannabiszszállítmányok lefoglalásáról, amelyek főként Afganisztánból érkeznek a régió országaiba.

Az ENSZ Kábítószer- és Bűnüldözési Hivatalának (UNODC) júniusi állásfoglalása szerint a világszerte előállított kábítószerek közül a kokain illegális kereskedelme mutatja napjainkban a legnagyobb növekedést.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)