Polgárháború szélén áll Nagy-Britannia a radikális iszlám miatt – állítja Trump egyik legerősebb szövetségese

A radikális iszlám térnyerése polgárháború szélére sodorta Angliát, állítja Donald Trump egyik legerősebb szövetségese. Steve Bannon csütörtökön Washingtonban, a Nemzeti Konzervatív mozgalom konferenciáján festett le komor képet Európáról, és úgy fogalmazott: a világ már a harmadik világháború „kinetikus szakaszában” van.

A washingtoni belvárosi hotelben tartott rendezvény előadói között többen is ott voltak a Trump-kormányzat tagjai közül, például Tom Homan határvédelemért felelős vezető, és Tulsi Gabbard, a nemzeti hírszerzés igazgatója.

Steve Bannon – akitől nem áll távol az erőteljes kifejezések és apokaliptikus jövőképek használata – a Financial Timesból vett idézetekkel arról beszélt, hogy a 30 éves európai kötvénypiac összeomlása mély instabilitást jelez.

„A 30 éves kötvénypiacok azt üzenik: Nem vagyunk biztosak benne, hogy önök még sokáig lesznek. Anglia éppen most tart a polgárháború felé”

– mondta Bannon, aki Trump első elnöki ciklusának kezdetén a Fehér Ház vezető stratégája volt, mára pedig a MAGA-mozgalom (Make Amerika Great Again) egyik legerőteljesebb alakjává vált, többek között War Room című műsora által, mellyel milliókhoz tudja eljuttatni gondolatait.

Bannon – aki szoros kapcsolatban maradt Trump belső köreivel – az egyik legnagyobb tömeget vonzotta, amikor arra buzdította az Egyesült Államokat, hogy maradjon távol Ukrajna és Izrael háborúitól. Azt állította, hogy Izrael legnagyobb egzisztenciális fenyegetése nem Teheránból érkezik, hanem New Yorkból, ahol Zohran Mamdani esélyes arra, hogy novemberben a város első muszlim polgármestere legyen.

Mint a MAGA-mozgalomban sokan, ő is Nagy-Britannia szólásszabadsághoz és multikulturalizmushoz való hozzáállását tekinti Amerikának szóló figyelmeztetésnek. Az országban hirtelen megjelenő több ezer angol és brit zászlót a közelgő összecsapás jelének tartja – írja a Telegraph.

„Problémájuk van a radikális iszlámmal, amellyel nem néztek szembe, és ez áttétesen terjed, egyre rosszabb”

– fogalmazott.

„Mi történt Londonban az elmúlt tíz évben? Az emberek alszanak? Mi történt Párizsban? Mi történt Brüsszelben?”

„Mi történt minden egyes országban, kivéve Magyarországot és Lengyelországot, ahol azt mondták: Nem, mi ezt nem fogjuk megtenni. Mi megőrizzük a kultúránkat”

– emelte ki Bannon, aki szerint New York szocialista polgármesterjelöltje nagyobb fenyegetést jelent, mint egy radikális szocialista.

London polgármesterével példálózva feltette a kérdést:

„Azt hiszik, hogy Sadiq Khan visszaadta Londont? Ezek az emberek visszaadják Párizst? Visszaadják Brüsszelt? Az angol emberek tudják ezt. Mit gondolnak, miért teszik ki a zászlókat? Anglia nagyon sötét hely felé tart”

– jelentette ki.

Újra fellángoló konfliktus

Legutóbb júliusban Trump élesztette újra régóta tartó vitáját London polgármesterével, amikor skóciai útja során azt felelte egy esetleges londoni vizit ötletére, hogy „nem vagyok a polgármesterük rajongója”, majd hozzátette, szerinte Sadiq Khan „egy undok ember, aki borzalmas munkát végzett”. Trump már első elnöki ciklusa idején, 2017-ben figyelmeztetett, miután Angliában egy héten belül előbb Manchesterben merénylők robbantottak, majd egy furgonnal gyalogosokat ütöttek el a London hídon. Akkor az amerikai elnök azt mondta:

„Véget kell vetni a politikai korrektségnek és el kell kezdenünk a mieink biztonságán dolgozni. Ha nem vagyunk ravaszak, ez csak rosszabb lesz.”

Sadiq Khan szóvivője akkor azonban erre csak annyit reagált, a polgármesternek „jobb dolga” is van, mint Donald Trump „rosszul tájékozott” Twitter-üzenetére válaszolni.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: Shutterstock)