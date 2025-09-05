Ott szabadul el legjobban a migrációs hátterű bűnözés, ahol baloldali vezetés van

Különös jelenségre hívja fel a figyelmet cikkében a svájci Weltwoche lap: ahol baloldali vezetés van Svájcban, ott a rendfenntartás háttérbe szorul, gyakran elszabadul a migrációs hátterű bűnözés és a város a lassú lecsúszás útjára lép. A korábban példás közbiztonságáról ismert Svájcban egyre rosszabbak a bűnügyi mutatók, biztonság szempontjából a legjobban a polgári jobboldal vezette városok állnak.

A svájci Lausanne város neve eddig főként a tóparti szépségről, a nemzetközi sportintézményekről és a diákváros hangulatáról volt ismert. Az utóbbi időben azonban egyre gyakrabban a közbiztonsági gondok kerülnek előtérbe: a svájci nagyváros mára az ország bűnözési fővárosává vált.

Az elmúlt évben Lausanne-ban olyan zavargások söpörtek végig, amelyek korábban szinte elképzelhetetlenek voltak Svájcban.

A Prélaz negyedben fiatal, jórészt migrációs hátterű férfiak napokon át Molotov-koktélokkal és tűzijátékokkal támadták a rendőröket, a köztereken pedig sorra gyulladtak ki a szemetes konténerek.

A helyzet sokaknak a 2023-as párizsi és marseille-i zavargásokat idézte fel – nem véletlenül. Akkor is, most is egy rendőri intézkedés tragédiája szította a haragot: Franciaországban a 17 éves Nahel halála, Svájcban pedig a szintén 17 éves Marviné, aki rendőri üldözés közben vesztette életét.

A helyi média ugyan próbálja kisebbíteni a problémát, mondván Lausanne „nem Párizs”, a statisztikák mást mutatnak. A svájci nagyvárosok közül itt a legmagasabb az erőszakos bűncselekmények és a betörések száma, és a csalás, illetve a drogkereskedelem terén is Lausanne vezeti a listát. A város lakosságának 43 százaléka külföldi, ami kiemelkedő arány az országban, és ez szorosan összefügg a bűnözési mutatók emelkedésével.

A jelenség mögött azonban nem csupán a szociális tényezők, hanem a politikai vezetés is meghatározó szerepet játszik. Lausanne városvezetése szinte teljes egészében baloldali: a hét fős tanácsban mindössze egyetlen polgári politikus ül. A közbiztonság, a rendfenntartás, a zéró tolerancia itt sosem volt prioritás.

Hasonló a helyzet a vörös vezetésű Bernben és a baloldali Baselben, ahol szintén kiugróan magasak a bűnözési mutatók.

Éles kontrasztot mutat ezzel szemben Lugano város, Ticino kanton központja. Itt a városvezetés többsége polgári, és a bűnözés aránya itt a legalacsonyabb a svájci nagyvárosok között. Kevés a súlyos testi sértés, a betörés, a drogügylet – Lugano mára egyfajta mintapéldává vált arra, hogy következetes rendpárti politika és szigorú bevándorlási kontroll mellett a közbiztonság megőrizhető.

A példák azt jelzik Svájcban, hogy ahol baloldali vezetés van, ott gyakran elszabadul a migrációs hátterű bűnözés, és káosz uralkodik el a nagyvárosok utcáin. Lausanne valóban nem Párizs – de ha a trend folytatódik, könnyen azzá válhat.

Kiemelt kép: Svájci és francia határőrök dolgoznak együtt az illegális migráció ellen (Fotó: EPA/Martial Trezzini)