Nem kell, hogy a szexuális identitás a politikai harc eszköze legyen – Giorgo Armani hangsúlyok nélkül élte meg homoszexualitását

Nem kötődött semmilyen politikai irányzathoz, és főként nem adta át magát a politikai korrektség ideológiájának, azonban mégis nyíltan, de hangsúlyok nélkül élte meg homoszexualitását a csütörtökön elhunyt Giorgo Armani: nem emelt táblákat, és nem hirdetett dogmákat. Az Il Giornale cikkében összegyűjtötte a divattervező korábbi megnyilvánulásait, amikből kiderül, hogy mindezek helyett inkább a diszkréció, valamint a hagyományos férfi–női páros mellett állt ki, sőt több alkalommal ostorozta a melegvilág bizonyos konformizmusát.

2015-ben Armani egy ellentmondásos gondolatot osztott meg a Sunday Timesszal:

„Egy homoszexuális férfi száz százalékban férfi. Nincs szüksége arra, hogy homoszexuálisnak öltözzön. Nincs szüksége identitásának hivalkodó megjelölésére.”

Armanit nem érdekelte a Pride, sem a felvonulások és a palota előtti tüntetések. Nem érdekelte, sőt nem tudta elviselni az efféle csoporthoz tartozást, pláne a militáns részvételt olyan mozgalmakban, amelyek a melegeket legitimálták. Ezt a mentalitás nemcsak hogy nem érezte sajátjának, kifejezetten kerülte is.

„Amikor a homoszexualitást a végletekig kiemelik, mintha azt mondanák: Ó, tudod, én homoszexuális vagyok, az számomra semmit sem jelent. Egy férfi legyen férfi”

– mondta a beszélgetésben a brit lapnak.

„Egy homoszexuális ember elsősorban ember, és csak utána meleg. Ezért köteles diszkréten élni az életét. Figyelem: ez nem a képmutatásra, a színlelésre, a titkolózásra való buzdítás. Éppen ellenkezőleg, nincs szükség arra, hogy nyomást gyakoroljon, botrányt keltsen, vagy a szexuális identitását politikai harc eszközévé tegye”

– fejtette ki.

Az Il Giornale párhuzamba állította Armani pályáját egy másik nagy művészével, az olasz énekes-dalszerző Lucio Dallával, aki szintén nagyon távol állt a meleg közösség egyes tagjainak keresztes hadjáratától. A cikk szerint ezek a csoportok mindig háborús hangulatban vannak, viták és provokációk forgatagában, készen arra, hogy homofóbiával vádoljanak bárkit, aki nem áll az ő oldalukon, amelyet természetesen az egyetlen nemes, haladó és felvilágosult álláspontnak tekintenek. Van egy kapcsolat e két zseni között, akik tehetségükkel és kreativitásukkal gazdagították Olaszországot. Mindketten kívül álltak a csatatéren, sőt bosszantotta őket a folyamatos utalás a melegségükre.

Tender and elegant couples at the close of the Armani men’s show. Especially love the women’s ensemble with the little Giorgio Armani self portrait sketch on the pocket pic.twitter.com/BlrWU9z9wm — Rachel Tashjian Wise (@theprophetpizza) January 16, 2023

2023-ban, a milánói férfi divatbemutató utolsó napján Armani öt hagyományos, egy férfiból és egy nőből álló párt sétáltatott a kifutón.

„Ez egy tudatos döntés volt, – vallotta be akkor a La Stampa újságnak – szerettem volna újra látni egy kedves, komoly párt. Egy férfiról és egy nőről van szó, akik szeretik egymást. Mutassuk meg ezt a valóságot, ami mindenkinek tetszik”

– mondta, majd hozzátette: „Aztán vannak a szabályszegések, a változatok, a modernitás, – ez a szűkszavú kommentárja, szinte engedmény a többség véleményének – azok rendben vannak, nem mondok semmit”. De a következtetés heteroszexualitás dicsőítésének tűnik: „Egy férfi és egy nő, akik szeretik egymást, mindenkinek tetszik”.

Összefoglalva tehát, Armanit a konzervatív modell vonzotta, a meleg mozgalom ikonjainak gyűléseit pedig hidegen fogadta. Így történt az, hogy a made in Italy urát ma a divatvilág sok képviselője igyekszik elkerülni, és törekedni arra, hogy ne emlékezzen rá, de még csak egy szót se szenteljen neki.

Mint írtuk, minden idők egyik legsikeresebb olasz divattervezője, Giorgio Armani csütörtökön, 91 éves korában elhunyt. Azóta több világsztár és híresség, köztük Julia Roberts, Morgan Freeman és Ralph Lauren, valamint Donatella Versacce és az olasz kormányfő, Giorgia Meloni is elbúcsúztak a csütörtökön elhunyt divat-legendától.

Kiemelt kép: Giorgio Armani 2024. március 20-án (Fotó: Shutterstock)