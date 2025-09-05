Kijevből úgy látják, Európa tehetetlenül szemléli Ukrajna szenvedését

Újabb európai csúcstalálkozó, újabb látványos bejelentések és ismét semmi kézzelfogható előrelépés – így összegzi az Kyiv Independent és az ukrán sajtó az európai vezetők és Volodomir Zelenszkij ukrán elnök tanácskozását. Miközben Oroszország már nyíltan hirdetni kezdi, hogy csak a teljes győzelem elfogadható számára, és Peking is egy multipoláris világ képét rajzolja fel, Európa a saját jövőjét illetően továbbra is másokra vár.

Szeptember 2-án Moszkva és Peking együtt vázolták fel egy új világ képét: multipoláris rend, amelyben az Egyesült Államok fokozatosan visszavonul, Európa pedig magára marad egy háborúra kész, diadalittas Oroszországgal szemben. Két nappal később a kontinens válasza kiábrándító volt: egy béketerv, amely szinte biztosan kudarcra van ítélve.

Macron katonákkal hiteget, de csak majd a háború után

A párizsi csúcson Emmanuel Macron francia elnök a hajlandók koalíciójának vezetőivel együtt találkozott Zelenszkijjel. Ezt követően Macron bejelentette: 26 ország támogatásával készek katonákat és biztonsági garanciákat biztosítani Ukrajnának a jövőben.

A terv Ukrajna számára fájdalmas része, hogy csak akkor lépne életbe, amikor a háború már véget ért.

Moszkva már korábban világossá tette, a háborút csak a feltételei elfogadása, vagy a teljes győzelem esetén hajlandó lezárni.

Macron azzal fenyegetőzött, hogy amennyiben Oroszország nem működik együtt a békefolyamatban, további szankciók jöhetnek. Ám ezek hatása eddig csekély volt, Washington pedig hónapok óta ígérget új büntetőintézkedéseket, de semmi kézzelfogható nem történt.

Közben az Egyesült Államok sem mutat nagy lelkesedést. A Pentagon éppenhogy csökkenteni készül a biztonsági támogatást a NATO keleti szárnyán, nemhogy aktív szerepet vállalna egy új európai garanciarendszerben.

A Kyiv Independent szerint a helyzet abszurditását jól mutatja, hogy Európa rendelkezésére áll közel 246 milliárd dollárnyi befagyasztott orosz vagyon a saját bankjaiban, amelyhez nem mer hozzányúlni.

Ezt átcsoportosítva azonnal fegyverekhez juthatna Ukrajna, ráadásul ehhez sem Moszkva, sem Washington engedélyére nem lenne szükség.

Ukrajna azt szeretné, ha Európa ennél is tovább menne és saját csapatokat küldene Ukrajnába – még a harcok lezárása előtt. Nem véletlen, hogy Oroszország mindannyiszor dühösen reagál már a puszta lehetőségre is.

Moszkva pontosan tudja: ha európai katonák jelennek meg Ukrajna földjén, az véget vetne terjeszkedési álmainak – állítja az ukrán lap, nem számolva a világháborús kockázatokkal és egy elsöprő orosz nukleáris csapás kockázatával.

Szerencsére ez a forgatókönyv jelenleg nem szerepel az európai tárgyalóasztalon. A kontinens vezetői továbbra is csak követő módban szemlélik, ahogy Trump és Putyin készülnek dönteni Ukrajna sorsáról. Európa továbbra is képtelen önálló stratégiai döntéseket hozni a biztonság területén, emiatt pedig az eseményeket sem alakíthatja.

Cselekvés hiányában továbbra is maradnak a „nagy ívű bejelentések”, amelyek valójában semmin sem változtatnak, miközben Ukrajnában napról napra emberéletek sokasága veszik oda.

Kiemelt kép: Emmanuel Macron francia elnök ukrán hivatali partnerét, Volodimir Zelenszkijt fogadja a párizsi csúcson (Fotó: MTI/EPA/Christophe Petit Tesson)