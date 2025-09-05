Kiderült, mely országok állampolgárai haltak meg a lisszaboni siklótragédiában

Tizenegy külföldi állampolgár van a balesetet szenvedett lisszaboni siklóvasút 16 halálos áldozata között a portugál rendőrség legújabb, pénteki összesítése szerint.

Az összesen 16 halálos áldozatot követelő szerencsétlenségben

három brit, két kanadai, két dél-koreai, egy amerikai, egy francia, egy svájci és egy ukrán állampolgár halt meg.

Korábban a rendőrség arról tájékoztatott, hogy egy német férfi is meghalt, azonban ez tévesnek bizonyult: őt később megtalálták a kórházba kerültek listáján.

A francia külügyminisztérium úgy tudja, az egyik áldozat egy kanadai-francia kettős állampolgár. A sérültek között szintén vannak külföldiek, egyebek között spanyolok, izraeliek és brazilok is.

A Luis Montenegro miniszterelnök által a közelmúlt egyik legnagyobb szerencsétlenségének nevezett baleset ügyében több vizsgálat is indult. A kormány légi és vasúti baleseteinek felderítéséért felelős ügynöksége pedig bejelentette, hogy a pénteki nap folyamán teszi közzé az első értékelését.

A rendőrség részéről a nyomozást vezető Nelson Oliveira azt közölte, 45 napon belül közzéteszik az eredményeket.

Vizsgálatot indított a főváros közlekedését irányító Carris vállalat is. A cég igazgatója, Pedro de Brito Bogas csütörtökön már aláhúzta, hogy az 1914-ben üzembe helyezett siklóvasút tavaly esett át teljeskörű karbantartáson, és egyébként pedig minden nap – utoljára alig kilenc órával a baleset előtt – „vizuális ellenőrzést” is végeztek, amelynek részleteire azonban nem tért ki.

A tragédia után gyásznapot hirdettek, csütörtök este pedig több százan vettek részt a lisszaboni Szent Domonkos-templomban rendezett gyászmisén, köztük a kormányfő, valamint Marcelo Rebelo de Sousa elnök és a főváros polgármestere, Carlos Moedas.

Kapcsolódó tartalom Portugáliában nemzeti gyásznapot tartanak a lisszaboni sikló tragédiát követően A balesetben 15 ember meghalt és sokan megsérültek.

A főváros vezetése egyelőre leállította a további három siklóvasút működését.

Kiemelt kép: a helyszínen vizsgálódnak a bűnügyi rendőrség nyomozói 2025. szeptember 4-én, miután az előző nap kisiklott egy siklóvasút egyik kocsija a portugál főváros, Lisszabon belvárosában. Tizenhat ember életét vesztette, huszonegy megsérült. MTI/AP/Armando Franca.