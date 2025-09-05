Késes támadás Németországban: tanárnőjét szúrta le egy középiskolás diák

Késsel támadt tanárnőjére egy diák péntek délelőtt egy esseni szakiskolában, Németországban. Az áldozatot súlyos sérülésekkel vitték kórházba. A rendőrség nagyszabású hajtóvadászatot indított, amelyben helikoptert és speciális egységeket is bevetettek. Az elkövetőt a főpályaudvar közelében tartóztatták le.

Késsel támadt rá tanárnőjére egy diák az esseni Bildungspark szakközépiskolában péntek reggel. Az áldozatot súlyos sérülésekkel vitték kórházba, de az orvosok szerint már nincs életveszélyben – írja a die Welt.

A német sajtó, köztük a Bild és a WAZ, úgy tudja, hogy az elkövető egy 18 éves tanuló, de ezt a hatóságok hivatalosan nem erősítették meg. A késes támadás péntek délelőtt történt az iskola egyik tantermében, amikor a diák has tájékon szúrta meg középkorú tanárnőjét.

Úgy tudják, hogy a támadásnak nincsenek további sérültjei, ugyanakkor

több diák is pánikrohamot kapott vagy sokkos állapotba került. A rendőrök mellett pszichológusok is érkeztek a helyszínre.

A késelés után a támadó elmenekült, ezért a rendőrség nagyszabású hajtóvadászatot indított ellene. A környéket fegyveres rendőrök zárták le, a komplexumot különleges terrorelhárító egységek kutatták át, miközben a levegőből helikopter figyelte a területet.

Nem sokkal később a rendőrség az X-en erősítette meg, hogy a feltételezett elkövetőt elfogták. Információik szerint a gyanúsított a hatóságok felszólítására ismét kést rántott, ezért a különleges egység tagjai meglőtték. A diák megsérült, jelenleg pedig kórházban ápolják.

Bei der Festnahme kam es zum Schusswaffengebrauch durch die Beamten. Dabei wurde der Tatverdächtige verletzt und wird aktuell medizinisch behandelt. #E0509 https://t.co/mML33OLA25 — Polizei NRW E (@Polizei_NRW_E) September 5, 2025

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/EPA/Christopher Neundorf)