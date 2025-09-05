Késes támadás Németországban: tanárnőjét szúrta le egy középiskolás diák

Késsel támadt rá tanárnőjére egy diák az esseni Bildungspark szakközépiskolában péntek reggel. Az áldozatot súlyos sérülésekkel vitték kórházba, de az orvosok szerint már nincs életveszélyben – írja a die Welt.
A német sajtó, köztük a Bild és a WAZ, úgy tudja, hogy az elkövető egy 18 éves tanuló, de ezt a hatóságok hivatalosan nem erősítették meg. A késes támadás péntek délelőtt történt az iskola egyik tantermében, amikor a diák has tájékon szúrta meg középkorú tanárnőjét.
Úgy tudják, hogy a támadásnak nincsenek további sérültjei, ugyanakkor
több diák is pánikrohamot kapott vagy sokkos állapotba került. A rendőrök mellett pszichológusok is érkeztek a helyszínre.
A késelés után a támadó elmenekült, ezért a rendőrség nagyszabású hajtóvadászatot indított ellene. A környéket fegyveres rendőrök zárták le, a komplexumot különleges terrorelhárító egységek kutatták át, miközben a levegőből helikopter figyelte a területet.
Nem sokkal később a rendőrség az X-en erősítette meg, hogy a feltételezett elkövetőt elfogták. Információik szerint a gyanúsított a hatóságok felszólítására ismét kést rántott, ezért a különleges egység tagjai meglőtték. A diák megsérült, jelenleg pedig kórházban ápolják.
A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/EPA/Christopher Neundorf)