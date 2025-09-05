Gyászol a brit királyi család: elhunyt Katalin kenti hercegné

Pénteken jelentette be a Buckingham-palota, hogy Katalin kenti hercegné 92 éves korában elhunyt a Kensington-palotában. A palota közleményében kifejtették, a királyi rezidenciákon, így a Buckingham-palotán is félárbocra eresztették a zászlókat.

A hercegnét várhatóan katolikus szertartás keretében helyezik örök nyugalomra, a temetés időpontja azonban még nem ismert.

A királyi család tagjainak részvételét még nem erősítették meg, mivel számos más eseményre – például Donald Trump elnök újabb, szeptemberi várható látogatására – is fel kell készülniük majd.

Keir Starmer brit miniszterelnök is lerótta kegyeletét Katalin hercegné előtt, közleményében kiemelte: „Elképesztő, hány millió ember életére volt pozitív hatással szerte a világon.”

Kiemelt kép: Katalin kenti hercegné és férje, Edward kenti herceg a Buckingham-palota erkélyén egy 2013-as felvételen (Fotó: Wikimedia Commons)