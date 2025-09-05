Fokozza a túszterrort a Hamász, a családok egyre elkeseredettebbek

A Hamász iszlamista terrorszervezet újabb videót tett közzé két élő túszról. A hétszáz napja elrabolt túszok családtagjai szeretteik kiszabadítását követelték Izraelben, pénteken tartott sajtótájékoztatójukon.

A Hamász pénteken közzétett videóján a hétszáz napja, a 2023. október 7-i terrortámadásban elrabolt Gaj Gilboa Dalal egy másik, meg nem nevezett tússzal találkozik egy autóban, bejelentése szerint néhány napja, 2025. augusztus 28-án.

Hamas has released a new video featuring two hostages, reportedly filmed last Thursday in Gaza City. pic.twitter.com/Db8rapl8p5 — Clash Report (@clashreport) September 5, 2025

A videóban a Jerusalem Post beszámolója szerint Gilboa-Dalal azt mondta, nem hiszi el, hogy 22 hónap háború után még életben van, és hogy Gáza városában tartják fogva. Hozzátette, hogy ő és a többi túsz a közelgő izraeli hadsereg (IDF) hadművelet ideje alatt Gáza városában marad, és a Hamász mindig oda viszi őket, ahol az IDF megjelenik.

Kedden a Channel 12 arról számolt be, hogy a Hamász korábbi katonai szóvivője, Abu Obeida

pszichológiai terrortaktikákkal, a túszokat élő pajzsként felhasználva próbálta megakadályozni az izraeli hadsereg bevonulását Gáza városába.

A Túszok Családjainak Főhadiszállása péntek reggel éles hangú közleményben azt állította, hogy az izraeli hadseregnek nincs pontos információja a túszok tartózkodási helyéről, és figyelmeztetett, hogy a gázai hadművelet a túszok meggyilkolásához és örökre való eltűnésükhöz vezethet az övezet romjai között.

A közleményben ez állt: „Ez az akció közvetlen és azonnali veszélyt jelent szeretteinkre, akik már 700 napja sínylődnek a Hamász alagútjaiban. Szomorúan állapítjuk meg, hogy nem hallottunk semmiféle tervről, amely megvédené őket, sem arról, hogy lenne bármiféle garancia arra, hogy a Gideon szekerei B hadművelet nem válik a Hatok meggyilkolásának második részévé.” Ez utóbbi arra utal, amikor az IDF megtalálta hat túsz holttestét a rafahi alagutakban.

A közlemény így folytatódott:

„Negyvennyolc szerettünk élete forog kockán, hogy meggyilkolják őket és örökre eltűnjenek Gáza romjai között.”

Ezután rámutattak, hogy már az asztalon van egy megállapodás, Steve Witkoff amerikai különmegbízott tervének formájában, amely alapul szolgálhatna egy átfogó egyezséghez, hazahozza az összes túszt és véget vet a háborúnak.

Pénteken Izrael-szerte tüntetéseket tartanak, hogy megemlékezzenek a 2023. október 7-i mészárlás óta eltelt hétszáz napról, és hogy követeljék a még mindig fogságban lévő negyvennyolc, köztük mintegy húsz élő túsz szabadon bocsátását. Az izraeli hadsereg hadifoglyokkal és eltűntekkel foglalkozó részlegének tisztjei csütörtökön arról tájékoztatták a túszok családjait, hogy

a Gázavárosban zajló hadművelet növeli az élő túszok sebesülésének kockázatát, illetve a halott túszok földi maradványai nyomtalanul eltűnhetnek.

Közölték, hogy a hadseregnek nincs pontos információja tartózkodási helyükről. A tisztek arra is figyelmeztették a családokat, hogy készüljenek fel a Hamász pszichológiai terrorjára, például szeretteik felvételeinek közzétételére.

Kiemelt kép: Hozzátartozók és tüntetők követelik a Hamász palesztin iszlamista terrorszervezet által fogva tartott izraeli túszok kiszabadítását és a háború azonnali beszüntetését Tel-Avivban 2025. augusztus 30-án (Fotó: MTI/AP/Mahmoud Illean)