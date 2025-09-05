Egy asztalnál vacsorázott Donald Trump, Mark Zuckerberg és Bill Gates – Elon Musk azonban lemaradt erről

Az eseményen olyan techóriások vezéralakjai is megjelentek, mint Tim Cook Apple-igazgató, vagy Sam Altman, a a ChatGPT atyja.

Egyedül Elon Musk, X-tulajdonos és Tesla-vezér nem jelent meg, aki azonban arról írt a közösségi oldalán, hogy kapott meghívót, csak sajnálatos módon nem tudott részt venni a programon.

Űjságírók a Fehér Házat is megkeresték ezzel kapcsolatban, amely még nem nyilatkozott arról, hogy miért nem volt ott Musk.

Az elmúlt időszakban azonban a dél-afrikai születésű üzletember fokozatosan a szőnyeg szélére került úgy belpolitikai, mind gazdasági körökben. Bill Gates mellett összetűzésbe került Sam Altmannel és Tim Cookal is, akiket Elon Musk ráadásul be is perelt.

A találkozó céljáról sem lehet tudni biztosat. A CBS szerint mindössze annyit lehet tudni erről: Trump régóta törekszik arra, hogy jó viszonyt ápoljon a vezető nagy techvállalatokkal.

Kiemelt kép: Donald Trump amerikai elnök (j) és Mark Zuckerberg, a Facebook internetes közösségi portál társalapítója, a Meta vezérigazgatója az amerikai technológiai cégek vezetõinek rendezett vacsorán a washingtoni Fehér Házban 2025. szeptember 4-én (Fotó: MTI/EPA pool/Will Oliver)