Drámai bejelentést tett Vlagyimir Putyin: így lehetnek legitim célpontok a nyugati katonai csapatok

Vlagyimir Putyin orosz elnök pénteken kijelentette, hogy bármely nyugati ország, amely csapatokat fog állomásoztatni Ukrajnában, az „legitim katonai célpontnak” fog számít, ha harcokba bocsátkoznak. Ez válasz azoknak a nyugati országoknak a terveire, amelyek békefenntartó erők szándékoznának telepíteni Ukrajnába.

„Ha bármilyen haderő megjelenik, különösen ott, ahol a folyamatban lévő harcok zajlanak, akkor azt fogjuk feltételezni, hogy ezek legitim célpontok lesznek [Ukrajna legyőzéséhez– a szerk.]”

– mondta Putyin a pénteken egy gazdasági fórumon.

Az orosz elnök ugyanakkor arról is beszélt, hogy ha tűzszüneti megállapodás születik Oroszország és Ukrajna között, akkor nem lenne szükség külső beavatkozásra. „Ha olyan döntések születnek, amelyek hosszú távú békéhez vezetnek, akkor egyszerűen nem látok okot arra, hogy bárkinek is jelen kellene lennie ukrán területen” – tette hozzá. Ezzel párhuzamosan Putyin felajánlotta Zelenszkijnek, hogy látogasson el Moszkvába, hogy megállapodhassanak a biztonsági garanciákról.

„Azt mondtam: készen állok, kérem, jöjjenek. Biztosítani fogjuk a munkához és a biztonsághoz szükséges feltételeket”

– tette hozzá Putyin. Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője pénteken arról beszélt, hogy a háború befejezését követően mind Oroszországnak, mind Ukrajnának biztonsági garanciákat kell kapnia. „Természetesen ezeket a garanciákat a rendezés során nekünk és az ukránoknak egyaránt biztosítani kell” – mondta Peszkov.

Kijev időközben elutasította az orosz ajánlatot, mivel Zelenszkij úgy gondolja, hogy Putyin inkább a békefolyamatok késleltetésére törekszik. Mindeközben Volodimir Zelenszkij ukrán elnök arról tájékoztatott, hogy 26 ország nyújt biztonsági garanciákat Ukrajnának.

„Megállapodtunk, lesz [katonai] jelenlét”

– mondta Zelenszkij, hozzátéve, hogy ez a jelenlét több formátumban is megjelenhet: „a levegőben, a tengeren és a szárazföldön” – fűzte hozzá.

