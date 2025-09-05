Böcskei László nagyváradi megyéspüspököt választották a Romániai Katolikus Püspöki Konferencia elnökévé pénteken Kolozsváron – számolt be a Romkat.ro római katolikus hírportál.

A romániai római katolikus és görögkatolikus egyházi elöljárókat összesítő testület szeptember 4. és 6. között Kolozsváron tartja őszi ülését. Ennek keretében pénteken új elnököt választottak a testület élére.

Böcskei László a Romkat.ro-nak adott interjúban elmondta: megválasztása annyiban meglepő, hogy az eddigi gyakorlattól eltérően ez alkalommal nem bukaresti, hanem más megyés püspököt választottak az elnöki tisztségbe.

Hangsúlyozta: a tisztséget nem titulusként, hanem új feladatként éli meg, és számít a többi egyházi elöljáró segítségére, támogatására, hogy megfelelő válaszokat tudjanak találni az egyházmegyékben és a romániai katolikus egyházban felmerülő problémákra.

Kifejtette: az elnökség annyiban fokozott feladat, hogy az általa elnökölt testület egy latin és egy keleti rítusú egyházat, valamint többségében magyar és román nyelvű egyházmegyéket is felölel. „Ezt egyensúlyban kell tartani, működőképessé kell tenni, úgy, hogy az egység nyilvánuljon meg az egészben, ez a fő célunk” – fogalmazott.

A fő feladatok között említette az egyház szociális tevékenységének az új gazdasági helyzethez való hangolását, a katolikus oktatás, iskolai hitoktatás ügyét, a pasztorális kérdéseket. Rámutatott: feladat van elég, és ha mindenki próbál valamit hozzátenni – tiszteletben tartva mindenkinek a specifikumát –, szép eredmények is születhetnek.

Az új elnök hangsúlyozta: továbbra is fontosnak tartja a Magyar Katolikus Püspöki Konferenciával való együttműködést, az ismétlődő találkozásokat, a tapasztalatok egymással való megosztását.

Böcskei László a Temes megyei Gátalján (Gataia) született 1965. július 11-én, gyerekkorát is itt töltötte. Teológiai tanulmányait a Gyulafehérvári Hittudományi Főiskolán végezte. 1990. június 24-én Sebastian Kräuter temesvári megyés püspök szentelte pappá, négy hónapig káplánként szolgált Temesvár erzsébetvárosi plébániáján. 1991 januárjában a megyéspüspök titkárává nevezték ki. 1999-től Temesvár általános helynöke. 2003. január 15-én II. János Pál pápa prelátusi címmel ruházta fel. 2008. decemberében XVI. Benedek pápa nevezte ki a Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegye püspökévé.

Kiemelt kép: Böcskei László nagyváradi megyés püspök, Ternyák Csaba egri érsek és Böjte Csaba ferences rendi szerzetes (b-j) a Sárospatakon őrzött Szent Erzsébet ereklyéje erdélyi missziós útjának első állomásán, a partiumi Nagyvárad római katolikus székesegyházában tartott misén 2016. május 17-én. MTI Fotó: Czeglédi Zsolt.