Beismerte a német kancellár: Nem tudunk nyomást gyakorolni Putyinra

Friedrich Merz német kancellár aggodalmát fejezte ki Európa világban betöltött szerepe miatt.

„Ami aggaszt, és be akarom vallani, az a tény, hogy mi, európaiak jelenleg nem azt a szerepet töltjük be a világban, amit valójában szeretnénk, és amelyet be kellene töltenünk, hogy érdekeink kellően védve legyenek” – mondta a CDU elnöke a CDU pártcsatornának adott interjújában, melyet a Welt közölt.

Példaként említette az ukrán diplomáciát.

„Pillanatnyilag nem vagyunk abban a helyzetben, hogy elegendő nyomást gyakoroljunk Putyinra a háború befejezése érdekében. Rá vagyunk szorulva az amerikaiak segítségére”

– mondta Merz, majd hozzátette: Ugyanakkor Kína, India és Brazília új partnerségeket köt Oroszországgal.

A német kancellár a hét elején szintén kifejezte a véleményét az orosz–ukrán háború ügyében. Akkor Ursula von der Leyen biztonsági garanciákkal kapcsolatos nyilatkozatát kritizálta mondván, az Európai Unió nem illetékes a kijevi vezetésnek nyújtandó katonai támogatást illető kérdésekben, mivel szerinte Ukrajna katonai támogatásának kérdése az úgynevezett „tettre készek koalíciójához” tartozó országokra tartozik.

Kapcsolódó tartalom Meglepően kemény üzenetet küldött a német kancellár Ursula von der Leyennek

Mostani interjújában ugyanakkor pozitívan értékelte, hogy Európa visszatér egy új egység felé. „Ez nagymértékben a német szövetségi kormány elkötelezettségétől, és ebben az esetben különösen a német kancellár elkötelezettségétől függ. Ez nem túlértékelés, hanem az a szerep, amelyet elvárnak tőlünk. És én igyekszem megfelelni ezeknek az elvárásoknak, mert azok a mi saját érdekünkben is állnak” – fogalmazott.

Kiemelt kép: Friedrich Merz német kancellár az Emmanuel Macron francia elnökkel tartott sajtóértekezletén a francia és a német kabinet 25. alkalommal tartott együttes ülését követően a dél-franciaországi Toulon kikötővárosban 2025. augusztus 29-én (Fotó: MTI/EPA/Reuters pool/Manon Cruz)