Beismerte a német kancellár: Nem tudunk nyomást gyakorolni Putyinra

„Ami aggaszt, és be akarom vallani, az a tény, hogy mi, európaiak jelenleg nem azt a szerepet töltjük be a világban, amit valójában szeretnénk, és amelyet be kellene töltenünk, hogy érdekeink kellően védve legyenek” – mondta a CDU elnöke a CDU pártcsatornának adott interjújában, melyet a Welt közölt.
Példaként említette az ukrán diplomáciát.
„Pillanatnyilag nem vagyunk abban a helyzetben, hogy elegendő nyomást gyakoroljunk Putyinra a háború befejezése érdekében. Rá vagyunk szorulva az amerikaiak segítségére”
– mondta Merz, majd hozzátette: Ugyanakkor Kína, India és Brazília új partnerségeket köt Oroszországgal.
A német kancellár a hét elején szintén kifejezte a véleményét az orosz–ukrán háború ügyében. Akkor Ursula von der Leyen biztonsági garanciákkal kapcsolatos nyilatkozatát kritizálta mondván, az Európai Unió nem illetékes a kijevi vezetésnek nyújtandó katonai támogatást illető kérdésekben, mivel szerinte Ukrajna katonai támogatásának kérdése az úgynevezett „tettre készek koalíciójához” tartozó országokra tartozik.
Mostani interjújában ugyanakkor pozitívan értékelte, hogy Európa visszatér egy új egység felé. „Ez nagymértékben a német szövetségi kormány elkötelezettségétől, és ebben az esetben különösen a német kancellár elkötelezettségétől függ. Ez nem túlértékelés, hanem az a szerep, amelyet elvárnak tőlünk. És én igyekszem megfelelni ezeknek az elvárásoknak, mert azok a mi saját érdekünkben is állnak” – fogalmazott.
Kiemelt kép: Friedrich Merz német kancellár az Emmanuel Macron francia elnökkel tartott sajtóértekezletén a francia és a német kabinet 25. alkalommal tartott együttes ülését követően a dél-franciaországi Toulon kikötővárosban 2025. augusztus 29-én (Fotó: MTI/EPA/Reuters pool/Manon Cruz)