„A szolgálat nem rabszolgaság!” – Több ezren tüntettek a 2014-es forradalom helyszínén Kijevben Zelenszkij és a bestiális kényszersorozás ellen

Több ezres zajlott Kijevben, a 2014-es forradalom helyszínén, így tiltakozva a dezertáló katonák büntetőjogi felelősségre vonásának tervezett szigorítása ellen. A tüntetők saját készítésű plakátjain olyan feliratok szerepeltek, mint a „nem a megfelelőket büntetik” vagy a demonstáció szállóigéje:

„A szolgálat nem rabszolgaság!”

Az egyik női veterán – aki egyben a demonstráció szervezője is – Facebook-oldalán nyíltan felszólította a kormányt, hogy állítsa le a katonák elnyomását. „Ne fogadják el a 13452-es számú törvényjavaslatot, töröljék a 8271-es számú 2022-es törvényt, és nevezzenek ki egy katonai alapvető jogi biztost” – írta.

Right now we’re protesting against the discrimination against our soldiers on Maidan of Independence in Kyiv. People are chanting „Repressions are not discipline”, „Military are not slaves”, „Service is not slavery” pic.twitter.com/7Jwrg29d2m — Rick The Ukrainian 🇺🇦 (@RickTheUkranian) September 5, 2025

Arra is felhívta a figyelmet, hogy a demonstráció békés jellege nem engedélyezi a fáklyák, hangfalak és megafonok használatát. „Figyeljünk a biztonságra, és előzzük meg a provokációkat!” – írta a veterán, aki hozzátette, hogy a rendezvény „a katonai adminisztráció és a kijevi városi vezetés engedélyével zajlott.

Egyre súlyosabb mérteket ölt a kényszersorozás mértéke és kiterjedése Ukrajnában, amelynek gyakorlatát folyamatosan tagadja annak ellenére, hogy az Európa Tanács jelentésében is kimondta, kínzások és gyilkosságok történnek Ukrajnában a sorozások alatt. A Michael O’Flaherty, az Európa Tanács emberi jogi biztosa által jegyzett memorandum arra a következtetésre jutott, hogy a tanácsnak tudomása van az ukrán toborzótisztek rendszerszintű és széles körű abúzusairól a mozgósítással kapcsolatban.

A kényszersorozás már Ukrajna diplomáciai kapcsolatait is elkezdte megmérgezni, miután július elején kiderült: a kényszersorozás alatt elkövetett kegyetlen bántalmazás miatt

életét vesztette a 47 éves Sebestyén József kárpátaljai magyar sorkatona a beregszászi pszichiátrián.

Sebestyén József megrázó részletességgel írta le utolsó ismert írásos nyilatkozatában, hogyan is verték össze vasdorongokkal az ukrán tisztek a kiképzőtáborban. Az áldozat többek között olyan részleteket közölt, hogy bevitték a közeli erdőbe, ahol „az ütések főként a fejre és testre irányultak”. Ezenfelül az ukrán toborzótisztek és mentősök meghazudtolták Sebestyén Józsefet, amikor arra panaszkodott, hogy nem tud járni. Az esetről több felvétel is felkerült a világhálóra. Mivel az elhunyt ukrán-magyar kettősállampolgársággal rendelkezett, a magyar külügy berendelte Ukrajna budapesti nagykövetét a kárpátaljai magyar férfi agyonverése miatt.

Azóta újabb magyar áldozatot követelt a bestiális ukrán kényszersorozás, ugyanis Annak ellenére hurcoltak el az ukrán sorozók egy magyar férfit a Beregszásztól néhány kilométerre levő Makkosjánosiból, hogy beteg édesanyját ápolta, és ezért felmentése volt – számolt be erről az M1 esti Híradója. Egy közmédiának nyilatkozó szemtanú azt mondta: próbálta megakadályozni, hogy a férfit elvigyék, de nem sikerült, nem akart szembeszállni a rendőrökkel. A Híradó információi szerint a magyar férfit augusztus 24-én, Ukrajna függetlenségének napján hurcolta el két férfi.

Kiemelt kép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: MTI/AP/Efrem Lukackij)