„A szolgálat nem rabszolgaság!” – Több ezren tüntettek a 2014-es forradalom helyszínén Kijevben Zelenszkij és a bestiális kényszersorozás ellen

Több ezres zajlott Kijevben, a 2014-es forradalom helyszínén, így tiltakozva a dezertáló katonák büntetőjogi felelősségre vonásának tervezett szigorítása ellen. A tüntetők saját készítésű plakátjain olyan feliratok szerepeltek, mint a „nem a megfelelőket büntetik” vagy a demonstáció szállóigéje:
„A szolgálat nem rabszolgaság!”
Az egyik női veterán – aki egyben a demonstráció szervezője is – Facebook-oldalán nyíltan felszólította a kormányt, hogy állítsa le a katonák elnyomását. „Ne fogadják el a 13452-es számú törvényjavaslatot, töröljék a 8271-es számú 2022-es törvényt, és nevezzenek ki egy katonai alapvető jogi biztost” – írta.
Arra is felhívta a figyelmet, hogy a demonstráció békés jellege nem engedélyezi a fáklyák, hangfalak és megafonok használatát. „Figyeljünk a biztonságra, és előzzük meg a provokációkat!” – írta a veterán, aki hozzátette, hogy a rendezvény „a katonai adminisztráció és a kijevi városi vezetés engedélyével zajlott.
Egyre súlyosabb mérteket ölt a kényszersorozás mértéke és kiterjedése Ukrajnában, amelynek gyakorlatát folyamatosan tagadja annak ellenére, hogy az Európa Tanács jelentésében is kimondta, kínzások és gyilkosságok történnek Ukrajnában a sorozások alatt. A Michael O’Flaherty, az Európa Tanács emberi jogi biztosa által jegyzett memorandum arra a következtetésre jutott, hogy a tanácsnak tudomása van az ukrán toborzótisztek rendszerszintű és széles körű abúzusairól a mozgósítással kapcsolatban.
A kényszersorozás már Ukrajna diplomáciai kapcsolatait is elkezdte megmérgezni, miután július elején kiderült: a kényszersorozás alatt elkövetett kegyetlen bántalmazás miatt
életét vesztette a 47 éves Sebestyén József kárpátaljai magyar sorkatona a beregszászi pszichiátrián.
Sebestyén József megrázó részletességgel írta le utolsó ismert írásos nyilatkozatában, hogyan is verték össze vasdorongokkal az ukrán tisztek a kiképzőtáborban. Az áldozat többek között olyan részleteket közölt, hogy bevitték a közeli erdőbe, ahol „az ütések főként a fejre és testre irányultak”. Ezenfelül az ukrán toborzótisztek és mentősök meghazudtolták Sebestyén Józsefet, amikor arra panaszkodott, hogy nem tud járni. Az esetről több felvétel is felkerült a világhálóra. Mivel az elhunyt ukrán-magyar kettősállampolgársággal rendelkezett, a magyar külügy berendelte Ukrajna budapesti nagykövetét a kárpátaljai magyar férfi agyonverése miatt.
Azóta újabb magyar áldozatot követelt a bestiális ukrán kényszersorozás, ugyanis Annak ellenére hurcoltak el az ukrán sorozók egy magyar férfit a Beregszásztól néhány kilométerre levő Makkosjánosiból, hogy beteg édesanyját ápolta, és ezért felmentése volt – számolt be erről az M1 esti Híradója. Egy közmédiának nyilatkozó szemtanú azt mondta: próbálta megakadályozni, hogy a férfit elvigyék, de nem sikerült, nem akart szembeszállni a rendőrökkel. A Híradó információi szerint a magyar férfit augusztus 24-én, Ukrajna függetlenségének napján hurcolta el két férfi.
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: MTI/AP/Efrem Lukackij)