Washingtonnak meggyűlt a baja Olaszországgal a NATO-ban a Szicíliába tervezett óriáshíd építése miatt

Az Egyesült Államok határozottan elutasítja, hogy európai szövetségesei „kreatív könyveléssel” próbálják elérni a NATO új, 5 százalékos védelmi kiadási célját – közölte Matthew Whitaker, az Egyesült Államok NATO-beli nagykövete. Az üzenet különösen Olaszországnak szól, amely jelenleg azt fontolgatja, hogy a Szicíliát a szárazfölddel összekötő hídépítést is a katonai költségvetésbe számítaná be, arra hivatkozva, hogy a szigeten több NATO-támaszpont is található.

A világ leghosszabb függőhídjának szánt, 13,5 milliárd eurós projekt – amely a Messinai-szoroson ívelne át – a római kormány egyes szereplői szerint stratégiai jelentőséggel bírhat a nemzetbiztonság szempontjából, tekintettel arra, hogy Szicílián több fontos NATO-támaszpont is található. Egy kormányzati dokumentum szerint a híd elősegíthetné az olasz és szövetséges csapatok gyorsabb mozgását, ezért „védelmi és biztonsági összefüggésben kulcsszerepet játszhat”.

Az amerikai nagykövet azonban világossá tette: az 5 százalékos cél nem ilyen típusú beruházásokról szól, ezek nem számíthatóak bele a katonai kiadásoknak.

„A hidaknak nincs katonai stratégiai értéke” – fogalmazott Whitaker a szlovéniai Bledben megrendezett stratégiai fórumon [az amerikai diplomata részben azért is mondhatta ezt, mivel Szicíliában többnyire légi és haditengerészeti egységek állomásoznak – a szerk.]. „Ez nem iskolákra vonatkozik, amelyeket valamilyen képzeletbeli forgatókönyv szerint lehetne katonai célra használni. A NATO konkrét védelmi kiadásokat vár: harcoló alakulatokra, tüzérségre, harckocsikra” – szögezte le.

Az amerikai diplomata szerint a 2014-es walesi csúcstalálkozóhoz képest mára olyan ellenőrzési mechanizmusok működnek a szövetségen belül, amelyek kiszűrik a nem valós védelmi kiadásokat – számol be róla a Bloomberg.

Elmondása szerint folyamatosan figyelemmel kíséri az olasz hídprojekt körüli fejleményeket.

Az olasz védelmi minisztérium hivatalosan még nem foglalkozott a híd katonai besorolásával – közölte egy minisztériumi forrás. Matteo Salvini miniszterelnök-helyettes és közlekedési miniszter ugyanakkor nem zárta ki a lehetőséget, hogy a híd „kettős célú”, vagyis civil és biztonsági felhasználásra egyaránt alkalmas lenne.

Az Egyesült Államok azonban egyértelmű üzenetet közvetít: valódi védelmi kiadásokat várnak szövetségeseiktől, különösen a jelenlegi geopolitikai környezetben. Whitaker három fő kihívásra hívta fel a figyelmet európai körútja során:

Katonaállomány hiánya: „Aggályos, hogy Európában nincs elég bevethető katonai erő.”

„Aggályos, hogy Európában nincs elég bevethető katonai erő.” Gazdasági gyengeség: „Európának inkább a gazdasági motorjának megerősítésére kellene koncentrálnia, nem csupán iparvédelmi intézkedésekre.”

„Európának inkább a gazdasági motorjának megerősítésére kellene koncentrálnia, nem csupán iparvédelmi intézkedésekre.” Kibertámadások veszélye: „Egy újabb európai szárazföldi háború első lövése valószínűleg egy kibertámadás lesz.”

A figyelmeztetés különösen időszerű, miután Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke gépét elektronikus zavarás érte Bulgáriában.

