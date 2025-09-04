Véletlenül egy másik kisgyermeket vitt haza unokája helyett egy nagypapa Ausztráliában

Egy Sydney-ben történt eset során egy nagypapa tévedésből más kisgyermeket vitt haza unokája helyett egy bölcsődéből. A hibát csak akkor vették észre, amikor az elvitt kisfiú édesanyja „megérkezett a bölcsődébe, és azt tapasztalta, hogy a gyerek nincs ott”.

„Leírhatatlan az az érzés […] Nem hibáztatjuk őt […] a bölcsődét okoljuk”

– nyilatkozta az édesanya az eset után.

A gondozót felfüggesztették, az ügyben vizsgálat indult. Az intézmény fenntartója „elszigetelt esetről” beszélt, de a történtek rávilágítottak az ausztrál gyermekgondozási rendszer hiányosságaira.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: Shutterstock)