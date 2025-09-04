Újabb pofon Brüsszelnek: a lengyel elnök finoman, de egyértelműen üzent az uniós vezetésnek

Lengyelország elnöke, Karol Nawrocki elrendelte az Európai Unió zászlajának eltávolítását az irodájából. Példáját pedig nem sokkal később más tisztviselők is követték.

A Remix News által idézett forrás szerint az EU-zászló eltávolítása az elnök egyik első döntése volt, miután beköltözött az elnöki palotába.

„Ezzel kapcsolatban nem adtak ki utasítást, de mindenki úgy értelmezte, hogy ez jelzés arra, hogy vegyék le a zászlókat mindenhol, ahol voltak” – mondta a forrás. Ugyanebből a jelentésből kiderül, hogy

Paweł Szefernaker, az elnöki hivatal vezetője szintén eltávolította az EU-zászlót az irodájából.

Azonban ezek a lépések nem annyira látványosak, mivel az unió zászlaja továbbra is látható az épület előtt, ahol a leginkább ki kell tűnnie. Az államfő szóvivője, Rafał Leśkiewicz a Gazeta Wyborcza nevű lapnak azt mondta, hogy az EU-zászló „jelen van” az Elnöki Kancelláriában. Hangsúlyozta, hogy három zászló – a lengyel, a NATO és az EU zászlaja – volt jelen Karol Nawrocki múlt heti nyilatkozatai alatt.

„A szóvivő nem nyilatkozott az államfő irodájából eltávolított EU-zászlóról. Az Andrzej Duda elnöksége alatt készült fényképek azt mutatják, hogy az EU-zászló ott állt a fehér-piros mellett” – írja a lap.

A szerda reggeli szám első oldalán közölt kommentárban Wojciech Maziarski újságíró úgy fogalmazott:

„Az elnök csak bizonyos beszédei alatt tartja az EU-zászlókat szem előtt, hogy megtévessze a közvéleményt, és elaltassa azoknak a polgároknak az éberségét, akik rettegnek Lengyelország stratégiai elszigeteltségének lehetőségétől.”

„Ne becsüljük alá ezt a gesztust. Ez nem csupán a kormányzati irodák belső kialakítása iránti kíváncsiság, hanem politikai nyilatkozat, amely jelzi annak az embernek a céljait, aki egy kis választói többség akaratából vált országunk vezetőjévé. A nyilatkozat annál fontosabb, mert nem hozták nyilvánosságra” – írja.

Kiemelt kép: Karol Nawrocki lengyel elnök (Fotó: MTI/EPA/PAP/Albert Zawada)