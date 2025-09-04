Újabb AfD-jelölt halt meg Németországban, miközben szárnyal a párt támogatottsága

Már hét AfD-jelölt halálát jelentették az észak-rajna–vesztfáliai önkormányzati választások előtt. A párt szerint természetes okok állnak a háttérben. Közben egy friss felmérés azt mutatja, hogy Szász-Anhaltban soha nem látott előnyre tett szert az AfD, és messze a CDU előtt vezet.

A Welt értesülései szerint Remscheid városában elhunyt Hans-Joachim Kind, a kremenholli választókerület közvetlen jelöltje. Az AfD helyi szervezete megerősítette a hírt, hozzátéve, hogy a 80 éves politikus hosszú betegség után, természetes okból hunyt el.

Ez már a hetedik haláleset az AfD-jelöltek körében a szeptember 14-i önkormányzati választások előtt.

A párt tartományi vezetése hangsúlyozta, hogy nincs szó bűncselekményről,

a legtöbb esetben ismert egészségügyi előzmények állnak a háttérben. Kay Gottschalk, az AfD észak-rajna–vesztfáliai alelnöke a WELT TV-nek adott interjúban kiemelte: „Természetesen a szükséges érzékenységgel és körültekintéssel fogjuk kezelni az ügyeket.”

A hatóságok közölték, hogy más pártok és választói szövetségek jelöltjei között is történtek halálesetek a jelölésük óta. A választási bizottság szóvivője szerint eddig hat másik párt érintett hasonló esetben.

Rekordnépszerűség: az AfD toronymagasan vezet Szász-Anhaltban

Miközben Észak-Rajna–Vesztfáliában tragédiák sújtják a pártot, Szász-Anhaltban az AfD történelmi előnyt ért el a legújabb közvélemény-kutatás szerint. Az Infratest dimap felmérése alapján

az AfD a szavazatok 39 százalékára számíthatna, így 19 százalékponttal erősödött az előző méréshez képest.

A CDU ezzel szemben jelentősen gyengült, jelenleg 27 százalékon áll, ami hatpontos visszaesést jelent. A harmadik legerősebb párt a Baloldal 13 százalékkal, míg az SPD történelmi mélypontra zuhant 7 százalékkal. A BSW 6 százalékot, a Zöldek 3 százalékot, az FDP pedig szintén a parlamenti küszöb alatt maradna.

A felmérés eredményei:

AfD: 39 százalék (+19)

CDU: 27 százalék (–6)

Baloldal: 13 százalék (+2)

SPD: 7 százalék (–9)

BSW: 6 százalék (új)

Zöldek: 3 százalék (–3)

Egyéb: 5 százalék (–9)

A 2021-es tartományi választásokon még a CDU győzött 37,1 százalékkal, míg az AfD 20,8 százalékot szerzett. A mostani adatok jelentős átrendeződést mutatnak, különösen annak fényében, hogy Reiner Haseloff, a CDU miniszterelnöke bejelentette visszavonulását, és utódjául Sven Schulzét javasolta.

A tartományi választásra 2026. szeptember 6-án kerül sor. Addig azonban sok minden változhat, hiszen a felmérések nem előrejelzések, hanem az adott pillanat politikai hangulatát tükrözik.

Kiemelt kép forrása: AFP