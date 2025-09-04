Trump emberével találkozik Zelenszkij, miközben fűt-fát ígérgetnek a támogatói Párizsban

Virtuális „telt ház” van Párizsban: a legerősebb parlamenti pártok által gyakorlatilag távozásra felszólított Emmanuel Macron a francia fővárosba hívta a tettre készek koalícióját és az Ukrajnát támogató államok képviselőit. Sokan csak online jelentek meg. A résztvevők Donald Trump amerikai elnököt is felhívják, míg a helyszínen Volodimir Zelenszkij ukrán elnök személyesen egyeztet Trump különmegbízottjával, Steve Witkoff-fal.

Nem Oroszország dolga eldönteni, hogy a Nyugat küldhet-e csapatokat Ukrajnába vagy sem – jelentette ki Mark Rutte csütörtökön. A NATO-főtitkár, aki egy prágai biztonsági konferencián fogalmazott így, hozzátette:

„Miért érdekel minket, hogy Oroszország mit gondol az ukrajnai csapatokról?

Ukrajna szuverén ország. Nem nekik kell dönteniük” – fogalmazott Rutte, majd aláhúzta: Oroszországnak nincs vétójoga a nyugati csapatok Ukrajnába történő telepítésével kapcsolatban egy jövőbeli békeszerződés keretében. Mint fogalmazott: „Abba kell hagynunk, hogy Putyint túl hatalmassá tegyük”.

Mark Rutte NATO-főtitkár újságíróknak nyilatkozik a washingtoni Dirksen szenátusi irodaházban 2025. július 15-én (Fotó: MTI/EPA/Jim Lo ScalzoMTI/EPA/Jim Lo Scalzo)

Fogas kérdés: és ha lőnek?

Nyilván nem véltelenül esett egybe Rutte nyilatkozata a tettre készek koalíciójának csütörtök délelőtt, Párizsban összehívott ülésével. Beszámolók szerint 34, többnyire európai ország vezetője vesz részt csütörtökön a koalíció ülésén, amelyet Emmanuel Macron francia elnök és Keir Starmer brit miniszterelnök hívott össze ukrán kollégájuk, Volodimir Zelenszkij kérésére. A NATO vezetői, valamint az Európai Tanács és az Európai Bizottság elnökei is részt vesznek az ülésen.

Bár a The Guardian „telt házról” ír, a brit orgánum és a Le Figaro is megjegyzi, hogy sokan csak virtuálisan veszenek részt a tanácskozáson.

A koalícióban részt vevő országok három fő biztonsági garanciát terveztek Ukrajna számára, köztük

biztonsági erőket, légi járőrözést és tengeri aknamentesítő erőket

–írta az Euronews. A hírügynökség katonai forrásokra hivatkozva hozzáteszi, hogy a résztvevők „háborús szimulációkra” is készülnek, hogy „biztosítsák a katonai képességek és tervek készenlétét minden eshetőségre”.

Az egyik legfontosabb kérdés továbbra is az, hogy „mit tegyünk, ha csapatokat küldünk (a helyszínre), és Oroszország ránk lő” – idézi az Euronews az egyik katonai forrást.

A háttérben Witkoff és Zelenszkij találkozik

Moszkva csütörtökön figyelmeztetett, hogy nem hajlandó semmilyen formában tárgyalni az ukrán „külföldi beavatkozásról”, miközben egyes európaiak kijelentették, hogy készek csapatokat küldeni a konfliktus rendezése érdekében – tudósít a Le Figaro.

„Oroszország nem szándékozik tárgyalni az ukrán külföldi beavatkozásról, amely alapvetően elfogadhatatlan lenne és aláásná mindenféle biztonságot, bármilyen formában vagy formátumban is történjen” – jelentette ki Maria Zaharova, az orosz diplomácia szóvivője újságíróknak Vlagyivosztokban, Oroszország távol-keleti részén, a tettre készek kalíciójának találkozója előtt.

A Reuters brit hírügynökség jelentése szerint Volodimir Zelenszkij ukrán elnök, aki jelenleg Párizsban tartózkodik, csütörtökön, a helyszínen négyszemközt fog tárgyalni Donald Trump helyszínen tartózkodó különmegbízottjával, Steve Witkoff-fal.

Európa élén, mélyrepülésben

Az Ukrajna pozícióit megerősíteni kívánó találkozó lehetőséget ad Emmanuel Macronnak, hogy saját magát vezető európai politikusnak tüntesse fel, miközben a köztársasági elnök legitimitása történelmi mélyrepülésben van: a „Le Figaro Magazin barométere” szerint az államfő elfogadottsága 2017 óta a legalacsonyabb szintet érte el.

A franciáknak mindössze 15 százaléka bízik benne,

ami még annál is jóval alacsonyabb, mint amit a sárga mellényes válság idején mértek.

Emmanuel Macron francia államfő (b) és Thierry Burkhard tábornok, a francia védelmi törzs főnöke nyitott tetejű katonai járművön a francia forradalom kitörésének évfordulóján, a Bastille napján rendezett katonai parádén a párizsi Champs-Élysées sugárúton 2025. július 14-én. Franciaország nemzeti ünnepén a párizsi várbörtön bevételének 236. évfordulóját ünnepelték. Macront az újságírók „Jupiterként” is emlegetik. (Fotó: MTI/EPA/Reuters pool/Abdaul Saboor)

Az újságírók által nagyzási hóbortja okáén Jupiterként is emlegetett Macron tehát, akinek legújabb, egy év alatt a negyedik kormánya pontosan négy napon belül minden bizonnyal elbukik egy bizalmi szavazáson, Ukrajna támogatóinak élén állva pozícionálja magát a meghatározó politikus szerepébe.

Kiemelt kép: Az Ukrajnát az Oroszország elleni háborúban támogató nemzetközi koalíció tanácskozik a párizsi államfői rezidencián, az Elysée-palotában 2025. szeptember 4-én. Szemben (b-j): Bart de Wever belga miniszterelnök, Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, Donald Tusk lengyel miniszterelnök és Alexander Stubb finn elnök, háttal (b-j): Dick Schoof holland miniszterelnök, António Costa, az Európai Tanács elnöke, Mette Frederiksen dán miniszterelnök, Steven Witkoff, Donald Trump amerikai elnök különmegbízottja, Emmanuel Macron francia elnök és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök. (Fotó: MTI/EPA/AFP pool/Ludovic Marin)