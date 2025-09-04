Több száz holttestet húztak ki a romok alól a földrengés sújtotta Afganisztánban

Dzsalálábád, 2025. szeptember 4., csütörtök (MTI/AP/Reuters) – Több száz újabb holttestet húztak ki a hétfő hajnali földrengés következtében összedőlt házak romjai alól Afganisztán keleti részén, csütörtökre a halálos áldozatok száma hivatalosan 2205-re emelkedett – közölte az afganisztáni tálib kormány szóvivője.

A 6-os erősségű földrengés epicentruma Afganisztán keleti részén, Nangarhar tartomány székhelye, Dzsalálábád közelében volt. A rengéseknek Kunar tartományban volt a legtöbb áldozata, ahol az emberek jellemzően nehezen megközelíthető, magas hegyek között húzódó folyóvölgyekben élnek. A földrengés több falut tett a földdel egyenlővé, több mint 6700 ház dőlt romba, a sérültek száma meghaladja a 3600-at.

Kedden újabb, 5,5-es erősségű földmozgást mértek a régióban.

Az újabb rengés sziklaomlásokat okozott és utakat zárt el, ez még tovább nehezítette a térségben folyó mentést, és pánikot váltott ki a helyiek körében.

Hamdullah Fitrat szóvivő elmondta: folytatják a kutatást a túlélők és az eltűntek után, és sátrakat állítottak fel azoknak az embereknek, akik elvesztették az otthonukat, illetve segélyszállítmányok szétosztása is folyamatban van.

A terepviszonyok és a pénzügyi korlátok azonban nehezítik a mentést, segélyszervezetek arra kérik a nemzetközi közösséget, hogy nyújtsanak több támogatást Afganisztánnak. A Vöröskereszt és a Vörös Félhold Szervezeteinek Nemzetközi Szövetsége szerint mintegy 84 ezer embert érintett közvetve vagy közvetlenül a természeti katasztrófa, és több ezren maradtak fedél nélkül.

„Hatalmas és egyre növekvő humanitárius szükséghelyzet állt elő”

– figyelmeztetett a szervezet.

Afganisztánban gyakoriak a földrengések, az ország ugyanis az indiai és az eurázsiai tektonikus lemez találkozási pontján fekszik. A tálibok 2021-es hatalomra kerülése óta a mostani volt a harmadik súlyos földrengés az országban; a csaknem két éve, a nyugati Herát tartományt sújtó földrengés okozta károkat még mindig nem sikerült teljesen helyreállítani, az újabb katasztrófa pedig várhatóan tovább súlyosbítja az országban a humanitárius válságot is.

