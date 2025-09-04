Tizenöt életet követelt a lisszaboni siklóvasút-baleset

Kisiklott a lisszaboni Gloria siklóvasút egyik kocsija szerda délután, a balesetben a mentőszolgálatok legfrissebb beszámolója szerint 15-en vesztették életüket és további 23 ember megsérült.

A portugál katasztrófavédelmi hatóság korábban három halottról, illetve legkevesebb húsz sérültről számolt be.

A portugál hatóságok egyelőre nem tették ugyan közzé az áldozatok állampolgárságát, de jelezték, hogy többen közülük külföldiek. A sérültek között két spanyol állampolgárt azonosítottak.

„Tragikus nap ez városunknak. Lisszabon gyászol, ez egy nagyon tragikus incidens”

– mondta Carlos Moedas, a portugál főváros polgármestere újságíróknak nyilatkozva.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke is részvétét fejezte ki. „Szomorúan értesültem a híres Elevador da Gloría kisiklásáról” – írta portugálul az X-en.

A városközpontban fekvő Restauradores tér és a Sao Pedro de Alcantara-i kilátó között 1885 óta közlekedő fogaskerekű balesetét az Observador című online napilap értesülései szerint kábelszakadás okozta.

The death toll of the funicular derailment in Lisbon, Portugal climbs from 3 to 15 pic.twitter.com/G6XZCLhrh4 — Visegrád 24 (@visegrad24) September 3, 2025

Szemtanúk arról számoltak be, hogy egy hangos zajt hallottak, mielőtt az egyik villamos elkezdett lefelé száguldani a meredek lejtőn irányíthatatlanul.

A Glória néven ismert villamos, ülő és álló helyeket is számolva, több mint 40 embert tud szállítani. Gyakran használják a helyi lakosok és a turisták egyaránt.

A Telegraph beszámolója szerint

a sérültek közül kilencet kórházba szállítottak, közülük öten kritikus vagy súlyos állapotban voltak. Legalább egy gyermek megsérült., többen még mindig a roncsok között vannak.

João Oliveira, a lisszaboni és a Tejo-völgyi rendőrség igazgatója szerint „sajnos lehetséges, hogy a halálos áldozatok száma növekedni fog”.

A tűzoltók és a mentők röviddel hat óra után kapták a riasztást.

A lisszaboni felvonókat üzemeltető Carris vállalat az Observadornak elmondta, hogy a vállalat szakemberei is a baleset helyszínén tartózkodnak.

Kiemelt kép: Mentők dolgoznak a helyszínen, miután kisiklott egy siklóvasút egyik kocsija a portugál főváros, Lisszabon belvárosában 2025. szeptember 3-án (Fotó: MTI/EPA/LUSA/Miguel A. Lopes)