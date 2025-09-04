Tényleg jó „farmerei” vannak Syndey Sweeneynek – 25 százalékkal emelkedtek az American Eagle részvényei a marketingkampány hatására

Az American Eagle részvényei 25 százalékkal emelkedtek szerdán, miután a kiskereskedő közzétette második negyedéves pénzügyi eredményeit, melyekben kiemelték a színésznő, Sydney Sweeney „Great Jeans” kampányának sikerét. A Pittsburgh-i székhelyű cég a kampányt, amely júliusban indult és őszi farmerválasztékot is tartalmazott, növekvő vásárlói elköteleződést és márkaismertséget tulajdonított.

„A Sydney Sweeney-vel indított ikonikus őszi farmerkampány megerősíti, hogy mi vagyunk az amerikai farmermárka”

– jelentette ki Jay Schottenstein, az American Eagle vezérigazgatója, aki hozzátette: rekordmennyiségű új vásárlót sikerült megszerezniük, és a márkánk ismertsége minden korosztályban és nemek között emelkedett.

A vállalat sikeresen alkalmazta új marketingstratégiáját is, amikor nemrégiben együttműködtek Travis Kelce amerikai futballistával. Kelce életstílus márkájával, a Tru Kolors-szal limitált kiadású kollekciót indítottak, amely szintén hozzájárult a növekvő vásárlói tudatossághoz.

A „Sydney Sweeney Has Great Jeans” (jelentése: „Sydney Sweeneynek remek farmerei vannak”) kampány vegyes reakciókat váltott ki a közösségi médiában. A kampányhoz készült promóciós videóban a színésznő az „Sydney Sweeney Has Great Genes” feliratot „Jeans”-re festette. A baloldal szexistának és rasszistának nevezte a marketingkampányt, mivel a „jeansnek” (ami farmernadrágot jelent) és a „genesnek” (vagyis a gének) hasonló a kiejtése, ezért a nők tárgyiasításának és a fehér felsőbbrendűség bújtatott propaganda-termékének minősítették a kampányt. Ezzel szemben sokan megdicsérték Sweeney-t, hogy ellenállt a woke ideológiának és vállalta reklámokat (egyébként Sydney Sweeney a 2024-es elnökválasztás idején republikánus szavazóként regisztrált Floridában).

Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke is „fantasztikusnak” nevezte a kampányt.

Az American Eagle, amely elsősorban a Z generációs vásárlókra összpontosít, a jövőben is szeretné továbbépíteni a sikeres kampányok által elért eredményeket, hogy növelje hosszú távú növekedését és részvényesi értékét.

Kiemelt kép: Sydney Sweeney (Fotó: Shutterstock)